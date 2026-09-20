Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

পরিত্যক্ত পেট্রলপাম্পের সামনে থেকে সাবেক ইউপি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ২৬
পরিত্যক্ত পেট্রলপাম্পের সামনে থেকে সাবেক ইউপি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার
সাবেক ইউপি সদস্য ছোরমান রেজা। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ঘারিন্দা ইউনিয়নের দরূন এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে পরিত্যক্ত একটি পেট্রলপাম্পের সামনে থেকে ছোরমান রেজা (৪০) নামের সাবেক এক ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্যের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

নিহত ছোরমান রেজা টাঙ্গাইল সদর উপজেলার গালা ইউনিয়নের ভারচান্দা এলাকার আবু হানিফের ছেলে। তিনি গালা ইউপির সাবেক সদস্য ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ বিকেলে দরূন এলাকার পরিত্যক্ত পেট্রলপাম্পের সামনে ছোরমান রেজাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে টাঙ্গাইল সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম মাহবুব রেজওয়ান সিদ্দিকী জানান, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এম মাহবুব রেজওয়ান সিদ্দিকী আরও জানান, কে বা কারা ও কী কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন, জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্ত ও প্রাথমিক তদন্ত শেষে বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হবে।

বিষয়:

টাঙ্গাইলহত্যাঢাকা বিভাগইউপি সদস্য
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