সিলেটে জুতার দোকান সিলগালা

সিলেট নগরীর জিন্দাবাজারে জালিয়াতির অভিযোগে ‘স্টেপ’ নামে একটি জুতার দোকানকে সিলগালা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ রোববার দুপুরের দিকে অভিাযান চালিয়ে দোকানটিকে সিলগালা করা হয়। স্টেপ’র এর বিরুদ্ধে ট্রেড লাইসেন্স, সাইনবোর্ড, মেমোসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।
জানা গেছে, জিন্দাবাজারের মিতালি ম্যানশনের স্টেপ নামের জুতার দোকানে অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এ সময় তাদের লাইসেন্স লোগো ক্যাশ মেমোসহ অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়া যায় ‘পায়ে পায়ে’ নামক জুতার দোকানের। এ ব্যাপরে জিজ্ঞাসাবাদে ‘স্টেপ’ কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে না পারায় তাৎক্ষণিকভাবে দোকানটি সিলগালা করা হয়।
অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সিলেট জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক দেবানন্দ সিনহা। তাকে সহযোগীতা করে সিলেট মহানগর পুলিশের একটি দল।
সিলগালার বিষয়টি নিশ্চিত করে দেবানন্দ সিনহা জানান, স্টেপ-কে ৩ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে যথাযতভাবে কাগজপত্র বা অন্যান্য ডকুমেন্ট জমা দেওয়া হলে দোকানটি খুলে দেওয়া হবে।
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