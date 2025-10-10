নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যমুনায় ইলিশ শিকার, তিন জেলের কারাদণ্ড

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যমুনা নদীতে ইলিশ শিকার করার অপরাধে তিন জেলেকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার জাফরগঞ্জ এলাকায় উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়।
অভিযানে ২১ কেজি ইলিশ, দুটি মাছ ধরার নৌকা ও প্রায় ১ লাখ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আটক তিন জেলের মধ্যে দুজনকে এক মাসের কারাদণ্ড ও অপরজনকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
দণ্ডপ্রাপ্ত জেলেরা হলেন তেওতা গ্রামের আবু বকর শেখের ছেলে মিলন শেখ ও লালন শেখ এবং একই গ্রামের আনছের শেখের ছেলে মজিবর রহমান। জব্দ করা ইলিশ মাছ স্থানীয় মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিতরণ এবং অবৈধ জাল ধ্বংস করা হয়েছে। এ ছাড়া আটক দুটি নৌকা প্রশাসনের হেফাজতে রাখা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির হোসেন বলেন, আজকে তিনজনসহ গত ছয় দিনে ছয়জনকে আটকসহ ৩ লাখ মিটার জাল ধ্বংস করা হয়েছে। জব্দ করা ইলিশ মাছ স্থানীয় মাদ্রাসা ও এতিমখানায় দেওয়া হয়েছে। অভিযান অব্যাহত থাকবে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির হোসেন বলেন, আজকে তিনজনসহ গত ছয় দিনে ছয়জনকে আটকসহ ৩ লাখ মিটার জাল ধ্বংস করা হয়েছে। জব্দ করা ইলিশ মাছ স্থানীয় মাদ্রাসা ও এতিমখানায় দেওয়া হয়েছে। অভিযান অব্যাহত থাকবে।
