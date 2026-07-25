ধানমন্ডির পরিত্যক্ত সুধাসদনে যুবকের ঝুলন্ত লাশ

রাজধানীর ধানমন্ডিতে পরিত্যক্ত সুধাসদন বাড়ি থেকে শাকিল (২২) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অহিদুর রহমান জানান, খবর পেয়ে বেলা ১১টার দিকে ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডে পরিত্যক্ত সুধাসদন বাড়িটির দ্বিতীয় তলায় দরজার ওপরে ভেন্টিলেটরের সঙ্গে নাইলনের রশি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তাঁর শরীরে কোনো জখমের চিহ্ন নেই।
এসআই অহিদুর আরও জানান, ফিঙ্গার প্রিন্টের সাহায্য ওই যুবকের নাম–পরিচয় শনাক্ত করা হয়। তিনি হাজারীবাগ রায়েরবাজার এলাকায় থাকতেন। তাঁর ২২ মাস বয়সী একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। বর্তমানে তিনি ভবঘুরে জীবন–যাপন করতেন, ঠিকমতো কোনো কাজ করতেন না বলে জানা গেছে। ৪ মাসের বাসা ভাড়া দিতে না পারায় তাঁকে বাসা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার রাতে যে কোনো সময় সুধাসদন বাড়িটিতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা পুলিশের। ঘটনা বিস্তারিত তদন্ত করে দেখছেন তারা।
রাঙামাটিতে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর মা-বাবার বিরুদ্ধে। আজ শনিবার দুপুরে শহরের আসামবস্তি এলাকার জনৈক সিরাজ সওদাগরের ভাড়া বাসায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম সাকিবুল ইসলাম (২৫)। এ ঘটনায় তাঁর বাবা রফিকুল ইসলাম ও মা রাখাই ইসলামকে আটক করেছে পুলিশ।৫ মিনিট আগে
৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ওজনের রুই মাছ প্রতি কেজি ৩৫০ টাকায়, এক কেজি ওজনের পাঙাশ ১৬০ টাকায় এবং ২৫০ গ্রাম ওজনের তেলাপিয়া প্রতি কেজি ২৫০-২৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ। ৪০০-৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম ১ হাজার ৮০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকা এবং এক কেজি ওজনের ইলিশ...৯ মিনিট আগে
বাঙ্গালা-ধামশ্বর সংযোগ সড়কটি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ একটি যোগাযোগমাধ্যম। এ সড়ক দিয়ে কয়েকটি ইউনিয়ন ও আশপাশের গ্রামের মানুষ নিয়মিত ঘিওর বাজার, ঘিওর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির বিভিন্ন অংশ ভেঙে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।৩৫ মিনিট আগে
অভিযুক্ত রোমিরাজ দাশ গুপ্ত মা-বাবার কাছে নিজের বিয়ের দাবি জানান। মা কল্পনা দাশ গুপ্ত বিয়ে করাতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে ঘরে থাকা ধারালো ছুরি নিয়ে মায়ের গলায় আঘাত করেন। স্ত্রীকে রক্ষা করতে গেলে বাবা স্বপন দাশ গুপ্তকেও ছুরিকাঘাত করেন।৪১ মিনিট আগে