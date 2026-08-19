দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে ৮৭টি ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে ৮৭টি ইয়াবাসহ মো. শাওন মিয়া (৩০) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা উত্তরপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শাওন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা উত্তরপাড়ার বাসিন্দা।
আজ বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করে র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১০ সদর কোম্পানির একটি দল শুভাঢ্যায় অভিযান চালায়। এ সময় শাওনের কাছ থেকে ৮৭টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া তার কাছ থেকে সাতটি মোবাইল ফোন সেট, দেশীয় তিনটি অস্ত্র এবং মাদক বিক্রির ৩০ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।
র্যাবের দাবি, শাওন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদক সংগ্রহ করে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করছিলেন। পরে শাওনকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।
মামলার বরাত দিয়ে সিআইডি জানায়, সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) নিয়মিত সাইবার মনিটরিংয়ে দেশের ভেতর ও বিদেশ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন জুয়া সাইটের কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়। তদন্তে বেটিং সাইটে ব্যবহৃত বিভিন্ন এজেন্টের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করে...৮ মিনিট আগে
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