সাভারে ফিলিং স্টেশনে থেমে থাকা বাসে আগুন

ঢাকার সাভারে থেমে থাকা একটি বাস আগুনে পুড়ে গেছে। আজ রোববার রাত ৭টার দিকে হেমায়েতপুরে কফিল ফিলিং স্টেশনে হানিফ পরিবহনের বাসে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস অগ্নিকাণ্ডের কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি।
তবে সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলী বলেছেন, বাসটি নতুন। এখনো যাত্রী পরিবহন শুরু করেনি। ওয়ারিংয়ের কাজ চলছিল। ওয়ারিং থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।
সাভার ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, কফিল ফিলিং স্টেশনের ভেতরে বাসটি থেমে ছিল। আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসটিতে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে সাভার ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু ততক্ষণে বাসটি পুড়ে যায় ।
কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, আগুন লাগার পর বাসটি হঠাৎ মহাসড়কের দিকে চলে আসে। এ সময় ফিলিং স্টেশনের কর্মচারীরা চাকার নিচে ইট দিয়ে বাসটি থামিয়ে দেন। কিন্তু বাসে আগুন জ্বলতে থাকে। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান আলী বলেন, ‘হঠাৎ বাসে আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রথমে বিব্রত হয়েছিলাম। পরে খবর নিয়ে জানতে পারি, বাসটিতে ওয়ারিংয়ের কাজ করার সময় আগুন ধরে যায়। তবে আগুনে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।’
বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলায় চাঁদা না পেয়ে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে ইউনিয়ন যুবদলের দুই নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ রোববার যুবদলের কেন্দ্রীয় দপ্তরের সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়। বহিষ্কারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বানারীপাড়া উপজেলা৩৪ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে সহিংসতার জন্য তৈরি করা হচ্ছিল হাতবোমা। সিসিটিভি ফুটেজে এর প্রমাণও মিলেছে। সিসিটিভি এবং এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনার মূল হোতা ছিলেন জেলা যুবলীগের সহসভাপতি শরীফ উদ্দীন দুলাল। বিস্ফোরণের সেই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করলেও এতে আসামি করা হয়নি দুলালকে।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-২ (শহর ও টঙ্গী) আসন থেকে নির্বাচিত সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রথম মেয়র অধ্যাপক এম এ মান্নানের ছেলে এম মঞ্জুরুল করিম রনিকে মন্ত্রিসভায় দেখতে চান গাজীপুর নগরবাসী। স্থানীয়দের মতে, দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই শিল্পাঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন১ ঘণ্টা আগে
নগরীর রুপাতলীর এই কারখানায় কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ শেষে সন্ধ্যা ৬টার দিকে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে চরম দুর্ভোগে পড়ে এই রুটের যাত্রীরা। অবরোধের ফলে ঢাকার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ছাঁটাই হওয়া সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিক ইউনিয়নের দুই শ্রমিকনেতাকে কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার২ ঘণ্টা আগে