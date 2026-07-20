Ajker Patrika
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ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ডিএমপির ২১৬০ মামলা, ডাম্পিং ৬৩৫ যানবাহন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ডিএমপির ২১৬০ মামলা, ডাম্পিং ৬৩৫ যানবাহন

রাজধানীজুড়ে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানে ২ হাজার ১৬০টি মামলা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। একই অভিযানে ৬৩৫টি যানবাহন ডাম্পিং এবং ৩১৩টি যানবাহন রেকার করা হয়েছে।

আজ সোমবার ডিএমপির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গতকাল রোববার (১৯ জুলাই) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ট্রাফিক-রমনা বিভাগে ১৩৫টি, লালবাগ বিভাগে ১৭৭টি, মতিঝিল বিভাগে ৩১৮টি, ওয়ারী বিভাগে ২৫৬টি, তেজগাঁও বিভাগে ৩৩০টি, মিরপুর বিভাগে ৩৩১টি, উত্তরা বিভাগে ৩১১টি এবং গুলশান বিভাগে ৩০২টি মামলা করা হয়েছে।

এসব মামলার মধ্যে বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংখ্যক মামলা রয়েছে।

ডিএমপি জানিয়েছে, রাজধানীতে ট্রাফিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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