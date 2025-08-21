আশুলিয়ায় হত্যার পর ৬ লাশে আগুন: অভিযোগ গঠন করলেন ট্রাইব্যুনাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে আশুলিয়ায় গুলি করে হত্যার পর লাশ পোড়ানোর ঘটনায় দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অভিযোগ গঠন করে আদেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ আদেশ দেন।
এর আগে গত ৭ আগস্ট আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আর্জি জানিয়ে শুনানি করেন প্রসিকিউশন পক্ষ। আর ১৩ আগস্ট ১৬ আসামি অব্যাহতির আবেদন করে শুনানি করেন তাঁদের আইনজীবীরা। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ওইদিন আদেশের জন্য আজকের দিন ধার্য করে দেন ট্রাইব্যুনাল।
আজ এই মামলায় গ্রেপ্তার আট আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। তাঁরা হলেন— ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আব্দুল্লাহিল কাফী, ঢাকা জেলা পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত সুপার (সাভার সার্কেল) মো. শাহিদুল ইসলাম, ডিবি পরিদর্শক আরাফাত হোসেন, এসআই মালেক, এসআই আরাফাত উদ্দিন, এএসআই কামরুল হাসান, শেখ আবজালুল হক ও কনস্টেবল মুকুল। এছাড়া আটজন এখনো পলাতক।
গত ২ জুলাই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলামসহ পলাতক থাকা ৮ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল। তবে গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হলে তাঁদের হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এরপরও তাঁরা হাজির না হলে তাঁদের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ থেকে আইনজীবী নিয়োগ দেন ট্রাইব্যুনাল।
গত বছরের ৫ আগস্ট সাভারের আশুলিয়ায় পুলিশ গুলি চালানোর পর ছয় তরুণকে ভ্যানে তুলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে ৬ জনের দেহ আগুনে পুড়ে যায়। তবে পোড়ানোর সময় একজনের দেহে প্রাণ ছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে আশুলিয়ায় গুলি করে হত্যার পর লাশ পোড়ানোর ঘটনায় দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অভিযোগ গঠন করে আদেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ আদেশ দেন।
এর আগে গত ৭ আগস্ট আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আর্জি জানিয়ে শুনানি করেন প্রসিকিউশন পক্ষ। আর ১৩ আগস্ট ১৬ আসামি অব্যাহতির আবেদন করে শুনানি করেন তাঁদের আইনজীবীরা। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ওইদিন আদেশের জন্য আজকের দিন ধার্য করে দেন ট্রাইব্যুনাল।
আজ এই মামলায় গ্রেপ্তার আট আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। তাঁরা হলেন— ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আব্দুল্লাহিল কাফী, ঢাকা জেলা পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত সুপার (সাভার সার্কেল) মো. শাহিদুল ইসলাম, ডিবি পরিদর্শক আরাফাত হোসেন, এসআই মালেক, এসআই আরাফাত উদ্দিন, এএসআই কামরুল হাসান, শেখ আবজালুল হক ও কনস্টেবল মুকুল। এছাড়া আটজন এখনো পলাতক।
গত ২ জুলাই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলামসহ পলাতক থাকা ৮ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল। তবে গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হলে তাঁদের হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এরপরও তাঁরা হাজির না হলে তাঁদের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ থেকে আইনজীবী নিয়োগ দেন ট্রাইব্যুনাল।
গত বছরের ৫ আগস্ট সাভারের আশুলিয়ায় পুলিশ গুলি চালানোর পর ছয় তরুণকে ভ্যানে তুলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে ৬ জনের দেহ আগুনে পুড়ে যায়। তবে পোড়ানোর সময় একজনের দেহে প্রাণ ছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
খাগড়াছড়ির রামগড়ে উপজেলায় মা ও মেয়েকে গলা কেটে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (২০ আগস্ট) রাতের কোনো এক সময়ে রামগড় সদর ইউনিয়নের পূর্ব বাগানটিলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
বৃষ্টিতে ধসে যাওয়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে ময়মনসিংহের ত্রিশাল-ধানীখোলা সড়কে। ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই সড়ক দিয়ে নিয়মিত যাতায়াতকারী হাজারো মানুষ। এ অবস্থায় ছোট কিছু গাড়ি ও মানুষজন রাস্তাটি দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে।১ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে একটি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় সিএনজি স্টেশনে থাকা একটি বাস ও ৯টি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও দুটি মোটরসাইকেল পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ছয়জন। তাঁদের সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে দেউলমোড়া গ্রাম থেকে পরিত্যক্ত শৌচাগার (টয়লেট) থেকে ছোঁয়া মনি (৭) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।২ ঘণ্টা আগে