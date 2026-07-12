রাজধানীতে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু, এসেছিলেন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে

রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় রাকিবুল ইসলাম (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (১২ জুলাই) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
রাকিবকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী আবু রায়হান জানান, তিনি সকালে কুড়িল বিশ্বরোড রেলগেট এলাকার রেল লাইনের পাশ দিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন। সে সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। ওই যুবক মাথায় ছাতা দিয়ে রেললাইন পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। দেখতে পেয়ে তাঁকে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওই যুবকের পকেটে থাকা মুঠোফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে রাকিবের বাবা মফিজুল ইসলাম জানান, তাঁদের বাড়ি ভোলা জেলার দৌলতখান থানার চর খলিফা গ্রামে। রাকিব এলাকার একটি কলেজ থেকে সদ্য অনার্স (স্নাতক) সম্পন্ন করেছিলেন। গ্রাম থেকে একটি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে ঢাকায় গিয়েছিলেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি ঢাকা রেলওয়ে থানাকে অবহিত করা হয়েছে।
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