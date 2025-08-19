Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ফরিদপুরে অপহৃত শিশুর লাশ মিলল বিলে, গৃহপরিচারকসহ গ্রেপ্তার ২

ফরিদপুর প্রতিনিধি
তামিম তালুকদার। ছবি: সংগৃহীত
তামিম তালুকদার। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের মধুখালীতে অপহৃত এক শিশুর অর্ধগলিত লাশ হাত বাঁধা অবস্থায় বিলে পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় বাড়ির গৃহপরিচারকসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নিহত শিশুটির নাম তামিম তালুকদার (১১)। সে রায়পুর ইউনিয়নের বড় গোপালদী মধ্যপাড়া গ্রামের সৌদিপ্রবাসী মো. শামীম তালুকদারের ছেলে। গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে পাশের কোড়কদী ইউনিয়নের বাঁশপুরে বিলের পানিতে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজন হলেন মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার চুরারগাতি এলাকার তুহিন শেখ (৩০) ও তাঁর সহযোগী মাগুরা সদরের আমিরুল (২৫)। তাঁদের মধ্যে তুহিন শিশু তামিমদের বাড়িতে গত এক বছর ধরে কাজ করতেন।

তামিম তালুকদারের মা রিমা আক্তারের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা
তামিম তালুকদারের মা রিমা আক্তারের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৫ আগস্ট বিকেলে নিখোঁজ হয় তামিম এবং ওই দিন রাতেই ১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। এ ঘটনায় তাঁর মা রিমা আক্তার মধুখালী থানায় অভিযোগ করেন। এরপর সোমবার রাতে পুলিশ ওই বাড়ির গৃহপরিচারক তুহিনকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, শিশু তামিমের লাশ উদ্ধার করা হয়।

মধুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম নুরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, শিশুটি নিখোঁজ হওয়ার পর তার মা অপহরণের মামলা করেন। ওই মামলায় আসামিদের গ্রেপ্তার এবং তাঁদের দেওয়া তথ্যমতে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ওসি জানান, শিশুটিকে অপহরণের পর পরিবারের কাছে ১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। সেই টাকা দিতে দেরি হওয়ায় তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে বিলের পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটিকে দুই দিন আগেই হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়া অপহরণ মামলায় আদালতে আসামিদের সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।

বিষয়:

মধুখালীফরিদপুরহত্যানিহতগ্রেপ্তারজেলার খবরঅপহরণশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন ও পরিবারের ৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন ও পরিবারের ৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

মার্কিন নারীর শ্লীলতাহানির দায়ে যুবকের ৭ বছরের কারাদণ্ড

মার্কিন নারীর শ্লীলতাহানির দায়ে যুবকের ৭ বছরের কারাদণ্ড

সাভারে পোশাক কারখানার ৬৮ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ

সাভারে পোশাক কারখানার ৬৮ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের টেঁটাযুদ্ধ, আহত ১০

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের টেঁটাযুদ্ধ, আহত ১০