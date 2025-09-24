সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৬ কেজি গাঁজাসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার ‎

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-৩-এর বিশেষ অভিযান শেষে ১৬ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে অভিযান পরিচালনা করা হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পশ্চিম পাশের পরিত্যক্ত ফুলওয়ালা ক্যানটিনে। এ সময় মো. রনি মিয়া (২০) ও মো. তুহিন ইসলামকে (১৯) গ্রেপ্তার করা হয়।
রাতে র্যাবের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার সনদ বড়ুয়া বলেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদক সরবরাহ ও বিক্রিতে জড়িত ছিলেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেন, অবৈধভাবে মাদক সংগ্রহ ও বিক্রির মাধ্যমে দেড় গুণ মুনাফা অর্জন করতেন।
সনদ বড়ুয়া বলেন, র্যাব প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় মাদক ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে জোরদার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে, যাতে সাধারণ জনগণ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-৩-এর বিশেষ অভিযান শেষে ১৬ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে অভিযান পরিচালনা করা হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পশ্চিম পাশের পরিত্যক্ত ফুলওয়ালা ক্যানটিনে। এ সময় মো. রনি মিয়া (২০) ও মো. তুহিন ইসলামকে (১৯) গ্রেপ্তার করা হয়।
রাতে র্যাবের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার সনদ বড়ুয়া বলেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদক সরবরাহ ও বিক্রিতে জড়িত ছিলেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেন, অবৈধভাবে মাদক সংগ্রহ ও বিক্রির মাধ্যমে দেড় গুণ মুনাফা অর্জন করতেন।
সনদ বড়ুয়া বলেন, র্যাব প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় মাদক ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে জোরদার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে, যাতে সাধারণ জনগণ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পূজামণ্ডপ এবং আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে র্যাব-৩। এ সময় মোতায়েন থাকবে রোবাস্ট টহল, বসবে চেকপোস্ট, ডগ স্কোয়াড ও বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী সর্বজনীন পূজা উদ্যাপন পরিষদে এক সংবাদ...৮ মিনিট আগে
ঝালকাঠির নলছিটিতে ইজিবাইকের চালককে হত্যা করে অটো ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝালকাঠি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. রহিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।১৩ মিনিট আগে
রাজধানীর দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মোকছেদুর রহমান ওরফে মোকছেদুলকে (৫৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের (এটিইউ) পুলিশ সুপার (এসপি) মাহফুজুল আলম রাসেল আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।২৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে কারখানা থেকে সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিনের সন্দেহজনক বিপুল পোশাক জব্দের ঘটনার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাহাড়ে আরেক সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফের এক নেতাকে ৮ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।৩৬ মিনিট আগে