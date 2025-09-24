Ajker Patrika
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৬ কেজি গাঁজাসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার ‎

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতীকী ছবি

‎রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৩-এর বিশেষ অভিযান শেষে ১৬ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে অভিযান পরিচালনা করা হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পশ্চিম পাশের পরিত্যক্ত ফুলওয়ালা ক্যানটিনে। এ সময় মো. রনি মিয়া (২০) ও মো. তুহিন ইসলামকে (১৯) গ্রেপ্তার করা হয়।

‎রাতে র‍্যাবের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার সনদ বড়ুয়া বলেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদক সরবরাহ ও বিক্রিতে জড়িত ছিলেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেন, অবৈধভাবে মাদক সংগ্রহ ও বিক্রির মাধ্যমে দেড় গুণ মুনাফা অর্জন করতেন।

‎সনদ বড়ুয়া বলেন, র‍্যাব প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় মাদক ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে জোরদার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে, যাতে সাধারণ জনগণ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারে। ‎

‎গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

