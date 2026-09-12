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গ্যারেজে গুলি করে ইমরান হত্যা: ৩ আসামি কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গ্যারেজে গুলি করে ইমরান হত্যা: ৩ আসামি কারাগারে
ফাইল ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে অটোরিকশা গ্যারেজে ঢুকে গুলি করে সাগর খান ওরফে ইমরান (৩৮) হত্যা এবং তাঁর বন্ধু সাদ্দামকে গুলি ও কুপিয়ে জখমের ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন আসামিকে তিন দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সিদ্দিক আজাদ তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

কারাগারে পাঠানো আসামিরা হলেন—রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ ওরফে কালিয়া রিয়াজ, মো. কামরুল হাসান ও মো. সাইফুল হোসেন।

রিমান্ড শেষে আসামিদের আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খন্দকার সালেহ আবু নাঈম। শুনানি শেষে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

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মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ ও কামরুল হাসানের সঙ্গে অটোরিকশা ব্যবসায়ী সাগর খান ওরফে ইমরানের বিরোধ চলছিল।

এর জেরে গত ৬ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১০টার দিকে রিয়াজ ও কামরুলসহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজন মোটরসাইকেলে করে কালো হেলমেট পরা অবস্থায় আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে ইমরানের গ্যারেজে ঢোকেন। সেখানে তাঁরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়েন বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে।

একপর্যায়ে রিয়াজ পেছন থেকে ইমরানের মাথায় গুলি করলে তিনি গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। পরে ইমরানের বন্ধু সাদ্দামকে মারধর করা হয়। তিনি পালানোর চেষ্টা করলে রিয়াজ তাঁর বাম পায়ে গুলি করেন। পরে অন্য আসামিরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

পরে স্থানীয়রা ইমরান ও সাদ্দামকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক ইমরানকে মৃত ঘোষণা করেন। সাদ্দামকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

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মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়, হামলাকারীরা ইমরানের কাছ থেকে নগদ ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা, একটি মোবাইল ফোন ও একটি মোটরসাইকেল এবং সাদ্দামের কাছ থেকে নগদ ৬৫ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে যান।

এ ঘটনায় ইমরানের স্ত্রী ৭ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করেন। পরে মামলার তদন্তে তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে তাঁদের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন আদালত।

বিষয়:

ঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগরিমান্ড
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