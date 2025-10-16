Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

১৭ বছর পর মিরপুরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ৬০ ফিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘ ১৭ বছর পর রাজধানীর মিরপুরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৬০ ফিট সড়ক মিরপুরের প্রধান সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হতে যাচ্ছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) উদ্যোগে ৬০ ফিট সড়কের উভয় প্রান্ত থেকে মিরপুর প্রধান সড়ক পর্যন্ত বিদ্যমান সংযোগ সড়ক উন্নয়নের কাজ করা হবে।

আজ বৃহস্পতিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ৬০ ফিট সড়কটির দুই প্রান্ত বন্ধ থাকায় এলাকাবাসীকে যাতায়াতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। একটি সংযোগ সড়ক থাকলেও সেটি অপ্রশস্ত ও চলাচলের অযোগ্য। অনেক জায়গা দখল করে স্থাপনা তৈরি করার ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এতে স্কুলগামী শিক্ষার্থী, অফিসগামী মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের প্রতিদিনই অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়।

আজ ডিএনসিসি অঞ্চল-৪-এর আওতায় ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৬০ ফিট রাস্তা বর্ধিত করার লক্ষ্যে মিরপুর-২-এ অবস্থিত গৃহায়ণ ও গণপূর্ত বিভাগের নামে সিটি জরিপে রেকর্ড করা দুটি দাগের জমি থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

৬০ ফিট সড়কে প্রায় ১২টি প্রতিবন্ধকতা ছিল চলাচলে। অর্থাৎ ১২টি নানা ধরনের অবৈধ স্থাপনা ছিল বলে জানা গেছে।

অভিযানের বিষয়ে জানতে চাইলে ডিএনসিসির আইন কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ মহল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘৬০ ফিট সড়কের একটি জায়গায় কিছু অবৈধ স্থাপনা ছিল। সেগুলো আমরা উচ্ছেদ করে দিয়েছি। অবৈধ স্থাপনার মধ্যে একটা বিল্ডিং, বাউন্ডারি ওয়াল, টিনশেড ঘর, একটা গ্যারেজ ও আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক ছিল। সেগুলো আমরা ভেঙে উচ্ছেদ করে দিয়েছি। এসব অবৈধ স্থাপনার কারণে রাস্তার কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল।’

ডিএনসিসি সূত্র জানায়, নতুন সংযোগ সড়কটি নির্মিত হলে মিরপুরের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। বিশেষ করে, মিরপুর ১৩, ১৪ ও আশপাশের এলাকায় যান চলাচলে স্বস্তি ফিরবে।

বিষয়:

মিরপুরঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাদুর্ভোগডিএনসিসি
