গুলশান সেন্ট্রাল পার্কে দখলদারকে ছাড়, উন্মুক্ত স্থান দখল অব্যাহত

গুলশান সেন্ট্রাল পার্কের উন্মুক্ত জায়গা দখল করে স্থাপনা নির্মাণ ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের বিরুদ্ধে। প্রতিকার চেয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পঞ্চমবারের মতো অভিযোগ করেছেন পরিবেশবাদীরা।
আজ বুধবার বিকেলে পরিবেশবাদী সংগঠন ‘মাঠ পার্ক জলাধার দখলমুক্ত আন্দোলন’-এর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত চার মাস ধরে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ধারাবাহিকভাবে অভিযোগ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হলেও এখনো কার্যকর কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ পার্কের নতুন করে দখল ও স্থাপনা নির্মাণের চিত্র সংযুক্ত করে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।
সংগঠনটির দাবি, উন্মুক্ত পার্ক ও মাঠ সংরক্ষণে সরকারি নীতিগত অবস্থান থাকলেও গুলশান ইয়ুথ ক্লাবকে পার্কের মাঠ ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজউক ও গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। রাজউকের সঙ্গে করা ব্যবস্থাপনা চুক্তির মাধ্যমে মাঠ ভাড়া দিয়ে অর্থ আদায় এবং সাধারণ মানুষের প্রবেশ ও ব্যবহার সীমিত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ তাদের।
পরিবেশবাদীদের অভিযোগ, ক্লাবের আয় বাড়াতে পার্কের উন্মুক্ত জায়গায় বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত স্থান কমছে এবং পার্কের স্বাভাবিক ব্যবহার ব্যাহত হচ্ছে। অর্থের বিনিময়ে মাঠ ব্যবহারের সুযোগ থাকায় আর্থিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিরাই বেশি সুবিধা পাচ্ছেন বলেও দাবি করেছে সংগঠনটি।
তাঁরা আরও জানান, ২০২৪ সালে হাইকোর্টের একটি নির্দেশনায় বিদ্যমান মাঠ ও পার্কে বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ না করার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এরপরও ব্যবস্থাপনার নামে মাঠে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
পরিবেশবাদীদের দাবি, আগেও গুলশান ইয়ুথ ক্লাবকে মাঠ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পরে রাজউক পার্কটির দায়িত্ব নেওয়ার পর কিছু বেআইনি স্থাপনা বন্ধ করা হলেও পুনরায় ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় মাঠ দেওয়ায় নতুন করে দখল ও স্থাপনা নির্মাণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
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