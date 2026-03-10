Ajker Patrika
রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের নিচে মিলল বৃদ্ধের রক্তাক্ত লাশ

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের নিচে মিলল বৃদ্ধের রক্তাক্ত লাশ
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর লালবাগ এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের নিচ থেকে মাইনুদ্দিন (৭০) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের ধারণা–ওই বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে খবর পেয়ে লালবাগ থানা–পুলিশ ডুরি আঙ্গুল লেনের রাজা মিয়ার নির্মাণাধীন ভবনের নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে লালবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অপু মিত্র জানান, ওই বৃদ্ধ ডুরি আঙ্গুল লেনের স্থানীয় বাসিন্দা। তার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

এসআই আরও জানান, ধারণা করা হচ্ছে, সোমবার রাতে কোনো এক সময় কে বা কারা বৃদ্ধকে হত্যা করে নির্মাণাধীন ভবনের নিচে রেখেছে। ওই নির্মাণাধীন ভবনের কেয়ারটেকার রুবেল হোসেন বিকেলে মরদেহ দেখতে পেয়ে লালবাগ থানায় জানায়। তবে কয়েক দিন ধরে ভবনের কাজ বন্ধ রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগনিহতঢামেকঢাকামরদেহময়নাতদন্ত
