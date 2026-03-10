রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের নিচে মিলল বৃদ্ধের রক্তাক্ত লাশ

রাজধানীর লালবাগ এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের নিচ থেকে মাইনুদ্দিন (৭০) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের ধারণা–ওই বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে খবর পেয়ে লালবাগ থানা–পুলিশ ডুরি আঙ্গুল লেনের রাজা মিয়ার নির্মাণাধীন ভবনের নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে লালবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অপু মিত্র জানান, ওই বৃদ্ধ ডুরি আঙ্গুল লেনের স্থানীয় বাসিন্দা। তার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।
এসআই আরও জানান, ধারণা করা হচ্ছে, সোমবার রাতে কোনো এক সময় কে বা কারা বৃদ্ধকে হত্যা করে নির্মাণাধীন ভবনের নিচে রেখেছে। ওই নির্মাণাধীন ভবনের কেয়ারটেকার রুবেল হোসেন বিকেলে মরদেহ দেখতে পেয়ে লালবাগ থানায় জানায়। তবে কয়েক দিন ধরে ভবনের কাজ বন্ধ রয়েছে।
কৃষিতে রাসায়নিক বালাইনাশকের অতি ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ সবজি উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশীয় প্রযুক্তিতে জৈব বালাইনাশক (বায়োপেস্টিসাইড) তৈরির ওপর জোর দিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের কনফারেন্স কক্ষে ‘একাডেমিয়া—শিল৯ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সিরাজদিখান উপজেলা কমিটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ (৭৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ১২ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় পানিতে ডুবে আয়মান (৭) ও আল জাহিম (৫) নামের আপন দুই ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বিকেলে উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের বলাকিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আয়মান ও আল জাহিম ওই গ্রামের সৌদিপ্রবাসী শামসুল আলমের ছেলে।১৪ মিনিট আগে
নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় তিস্তা নদী থেকে অবৈধভাবে পাথর তোলার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের গুঞ্জর খাঁ দীঘিরপাড়সংলগ্ন বালুরচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১৫ মিনিট আগে