১/১১-এর সময়ের মামলায় ২০ বছরের দণ্ড থেকে খালাস বিএনপি নেতা ওয়াদুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত
খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

এক-এগারোর সময় দুর্নীতি দমন কমিশনের করা মামলায় ২০ বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া। তাঁর আপিল মঞ্জুর করে আজ রোববার বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের বেঞ্চ এই রায় দেন।

আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী, এস এম শাহজাহান ও ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

রায়ের পর ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বিএনপির নেতাদের গণহারে গ্রেপ্তার করে এ রকম মামলা দেওয়া হয়েছিল। আজকে আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে খালাস দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর সম্পদ জব্দ করার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, সেটিও বাতিল করা হয়েছে।

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৬ কোটি ৩৬ লাখ ২৯ হাজার ৩৫৪ টাকার সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে ২০০৭ সালের ৩ মার্চ আব্দুল ওয়াদুদের বিরুদ্ধে ওই মামলা করে দুদক।

সে বছরের ২২ জুলাই রায় দেন আদালত। রায়ে তিন ধারায় বিএনপির এই নেতাকে মোট ২০ বছরের কারাদণ্ড (৩ বছর, ১০ বছর ও ৭ বছর) দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অবৈধভাবে অর্জিত টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এরপর হাইকোর্টে আপিল করেন ওয়াদুদ।

বিএনপিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবর
জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

যাচ্ছিলেন বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করতে, গণপিটুনিতে প্রাণ হারালেন জামাই-শ্বশুর

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

