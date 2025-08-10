১/১১-এর সময়ের মামলায় ২০ বছরের দণ্ড থেকে খালাস বিএনপি নেতা ওয়াদুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এক-এগারোর সময় দুর্নীতি দমন কমিশনের করা মামলায় ২০ বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া। তাঁর আপিল মঞ্জুর করে আজ রোববার বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের বেঞ্চ এই রায় দেন।
আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী, এস এম শাহজাহান ও ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
রায়ের পর ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বিএনপির নেতাদের গণহারে গ্রেপ্তার করে এ রকম মামলা দেওয়া হয়েছিল। আজকে আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে খালাস দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর সম্পদ জব্দ করার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, সেটিও বাতিল করা হয়েছে।
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৬ কোটি ৩৬ লাখ ২৯ হাজার ৩৫৪ টাকার সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে ২০০৭ সালের ৩ মার্চ আব্দুল ওয়াদুদের বিরুদ্ধে ওই মামলা করে দুদক।
সে বছরের ২২ জুলাই রায় দেন আদালত। রায়ে তিন ধারায় বিএনপির এই নেতাকে মোট ২০ বছরের কারাদণ্ড (৩ বছর, ১০ বছর ও ৭ বছর) দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অবৈধভাবে অর্জিত টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
এরপর হাইকোর্টে আপিল করেন ওয়াদুদ।
এক-এগারোর সময় দুর্নীতি দমন কমিশনের করা মামলায় ২০ বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া। তাঁর আপিল মঞ্জুর করে আজ রোববার বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের বেঞ্চ এই রায় দেন।
আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী, এস এম শাহজাহান ও ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
রায়ের পর ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বিএনপির নেতাদের গণহারে গ্রেপ্তার করে এ রকম মামলা দেওয়া হয়েছিল। আজকে আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে খালাস দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর সম্পদ জব্দ করার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, সেটিও বাতিল করা হয়েছে।
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৬ কোটি ৩৬ লাখ ২৯ হাজার ৩৫৪ টাকার সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে ২০০৭ সালের ৩ মার্চ আব্দুল ওয়াদুদের বিরুদ্ধে ওই মামলা করে দুদক।
সে বছরের ২২ জুলাই রায় দেন আদালত। রায়ে তিন ধারায় বিএনপির এই নেতাকে মোট ২০ বছরের কারাদণ্ড (৩ বছর, ১০ বছর ও ৭ বছর) দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অবৈধভাবে অর্জিত টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
এরপর হাইকোর্টে আপিল করেন ওয়াদুদ।
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বন্যাদুর্গত শতাধিক পরিবারকে ত্রাণ দিয়েছে বডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তিস্তা ৬১ ব্যাটালিয়ন। আজ রোববার বিকেলে হাতীবান্ধা উপজেলার দোয়ানী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তিস্তা নদীর তীরে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।১৫ মিনিট আগে
রাজধানীর কাফরুলে সুমি আক্তার (২১) নামে এক নারীকে হত্যার অভিযোগে তাঁর সাবেক স্বামী মো. শফিকুল ইসলাম কাজীকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে কাফরুল থানা-পুলিশ। গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার কলাগাছিয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৮ মিনিট আগে
‘চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র অধিকার পরিষদ ৯০ মিনিটের খেলার মধ্যে ৮৫ মিনিট খেলেছে, শেষ ৫-১০ মিনিটে গোল দিয়ে অন্য কেউ আন্দোলনের নায়ক হয়ে গেছে’ বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। রোববার (১০ আগস্ট) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিজীবী চত্বরে শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা২৭ মিনিট আগে
খুলনায় অবৈধ মজুতের অভিযোগে ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ ও দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর বাজারে অভিযান চালানো হয়। ডুমুরিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অপ্রতিম কুমার চক্রবর্তী অভিযান পরিচালনা করেন।১ ঘণ্টা আগে