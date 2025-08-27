গাজীপুরে ৭ দফা দাবিতে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও শিক্ষার্থীদের অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রায় দেড় ঘণ্টা গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা মোড় অবরোধ করে রাখেন বিক্ষোভকারীরা।
এ সময় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ও ঢাকা-গাজীপুর সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থবির হয়ে পড়ে যোগাযোগব্যবস্থা। ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রী ও অফিসফেরত মানুষ।
কর্মসূচি চলাকালে বক্তারা বলেন, নেসকো অফিসে সহকারী প্রকৌশলী রোকনুজ্জামানের নেতৃত্বে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের হেনস্তা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠানে ইচ্ছাকৃতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিপর্যস্ত করার চেষ্টা চলছে। কারিগরি শিক্ষা ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। অযৌক্তিক তিন দফা দাবি তুলে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এ পরিস্থিতিতে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা না নিলে দেশের লক্ষাধিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও পাঁচ লক্ষাধিক পলিটেকনিক শিক্ষার্থী আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবেন।
চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় দায়িত্বরত ট্রাফিক ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম জানান, সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে ওই রুটে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হলে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। পরে তাঁরা চলে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
