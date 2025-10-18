Ajker Patrika
কক্সবাজার থেকে ৬ ঘণ্টা পর ঢাকার পথে বিমান ছেড়েছে

কক্সবাজার প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে (আমদানি করা পণ্যের মজুত স্থান) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণে রাত ৯টা পর্যন্ত কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা বন্ধ ছিল।

বিমানবন্দর সূত্র বলছে, ঢাকা-কক্সবাজার-ঢাকা রুটে গত ৬ ঘণ্টায় অন্তত ৭টি ফ্লাইট বিলম্ব হয়েছে, যার ফলে ভোগান্তিতে পড়েন পর্যটকসহ সাধারণ যাত্রীরা।

একটি বেসরকারি এয়ারলাইনসের ফ্লাইট বেলা ৩টা ৪৫ মিনিটে কক্সবাজার থেকে উড্ডয়নের কথা ছিল। কিন্তু সেটি যেতে পেরেছে রাত ৯টায়।

রাত ৯টার পর থেকে ঢাকার উদ্দেশে আটকে থাকা ফ্লাইটগুলো রওনা করছে বলে জানান কক্সবাজার বিমানবন্দরের পরিচালক গোলাম মুর্তজা। তিনি বলেন, ‘এখন ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। ঢাকা থেকেও বিমান নামবে, যাত্রীরা সাময়িক কষ্ট পেয়েছেন।

