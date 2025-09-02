রাজধানীতে স্বামীর ছুরিকাঘাতে নারীর মৃত্যুর অভিযোগ

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর দক্ষিণখানে স্বামীর ছুরিকাঘাতে আকলিমা আক্তার (৩৩) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। স্বামী মাসুদ আলমকে (৪০) আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে দক্ষিণখানের দেওয়ানবাড়ি মিজানের গ্যারেজ সংলগ্ন একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আকলিমা নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার মো. রফিকুল্লার মেয়ে। দক্ষিণখানের ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি।
আটক মাসুদ আলম একই উপজেলার কেরামত আলীর ছেলে। সে গত কয়েক বছর প্রবাসে ছিলেন।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপির দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘দক্ষিণখানে একটি ভাড়া বাড়িতে স্বামীর হাতে এক নারী খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় স্বামীকে জনগণের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’
এসআই জানান, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আটক মাসুদকে আহতাবস্থায় পুলিশ প্রহরায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
এসআই আনোয়ার আরও বলেন, ‘এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সেই সঙ্গে নিহতের মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট করা হয়েছে। তাঁর শরীরের একাধিক ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে।’
রাজধানীর দক্ষিণখানে স্বামীর ছুরিকাঘাতে আকলিমা আক্তার (৩৩) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। স্বামী মাসুদ আলমকে (৪০) আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে দক্ষিণখানের দেওয়ানবাড়ি মিজানের গ্যারেজ সংলগ্ন একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আকলিমা নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার মো. রফিকুল্লার মেয়ে। দক্ষিণখানের ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি।
আটক মাসুদ আলম একই উপজেলার কেরামত আলীর ছেলে। সে গত কয়েক বছর প্রবাসে ছিলেন।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপির দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘দক্ষিণখানে একটি ভাড়া বাড়িতে স্বামীর হাতে এক নারী খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় স্বামীকে জনগণের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’
এসআই জানান, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আটক মাসুদকে আহতাবস্থায় পুলিশ প্রহরায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
এসআই আনোয়ার আরও বলেন, ‘এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সেই সঙ্গে নিহতের মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট করা হয়েছে। তাঁর শরীরের একাধিক ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে।’
আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে জব্বারের মোড় রেলপথ অবরোধের পর শিক্ষার্থীদের একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পূবালী ব্যাংকের শাখা এবং নতুন প্রশাসনিক ভবনে অবস্থিত কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। এ সময় কর্মকর্তারা-কর্মচারীদের বের হওয়ার জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়।৪ মিনিট আগে
ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেই ১৮টি বগি টেনে পটিয়া থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটে পটিয়া থেকে বগিগুলোকে সাপোর্ট ইঞ্জিনের সহায়তায় চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।২৮ মিনিট আগে
দেশের এক-তৃতীয়াংশ রসুন উৎপাদন হয় নাটোরে। জেলার বড়াইগ্রাম ও গুরুদাসপুর উৎপাদিত হয় এ ফসল। তাই রসুনকে নাটোরের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি চেয়ে আবেদন করেছে জেলা প্রশাসন। রসুন উৎপাদনকারী শীর্ষ জেলা হিসেবে নাটোরকে ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে এ আবেদন করা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরার জসিমউদ্দীন রোডে পিকআপ, সিএনজি ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক ফুয়াদ হাসান হৃদয় (২৬)-এর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে জসিমউদ্দীন রোডের ফ্লাইওভারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেল চালক যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় পথচারীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপ৪২ মিনিট আগে