> সারা দেশ

নাসা গ্রুপের নজরুল ও দেশ টিভির আরিফ আরও মামলায় গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার ও দেশ টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আরিফ হাসানকে পৃথক দুটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানা তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

আসামি দুজনকে আজ কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হলে সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করেন। পরে আসামিদের ফের কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।

২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর গুলশানে নিহত হন কামাল হোসেন সবুজ নামের এক ব্যক্তি। এ ঘটনায় করা মামলায় নজরুল ইসলাম মজুমদারকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন আদালত।

এ ছাড়া ওই আন্দোলনের সময় কোতোয়ালি থানা এলাকায় রোফায়েদ হাসান নামের এক ব্যক্তি আহত হওয়ার ঘটনায় করা হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় আরিফ হাসানকে।

গত বছরের ১ অক্টোবর রাজধানীর গুলশান থেকে নজরুল ইসলাম মজুমদারকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল।

অন্যদিকে একই বছরের ১৬ নভেম্বর বিদেশে যাওয়ার সময় রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশ আরিফ হাসানকে আটক করে।

এই দুই আসামিকে পরে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় এবং দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়।

চট্টগ্রামে বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর সমর্থকদের মহাসড়ক অবরোধ

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা লায়ন আসলাম চৌধুরীর সমর্থকেরা।

আজ সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত পৌনে ৮টার দিকে ক্ষুব্ধ বিএনপির নেতা-কর্মীরা মহাসড়কের ভাটিয়ারী, জলিল গেট, বানুরবাজার, কুমিরা, পৌর সদরের শেখপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন।

এ সময় বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে মহাসড়কের দুদিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়, দেখা দেয় চরম ভোগান্তি।

বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা জানান, বিএনপির রাজনীতির জন্য সর্বস্ব হারানো আসলাম চৌধুরী টানা ৯ বছর মিথ্যা মামলার ঘানি টেনেছেন। ব্যবসাসহ হারিয়েছেন সবকিছু। দলের জন্য নিবেদিত এ নেতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মনোনয়ন দেওয়া সীতাকুণ্ডের বিএনপির নেতা-কর্মীরা কখনো মেনে নেবে না। অবিলম্বে মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপির ত্যাগী নেতা আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন না দিলে সীতাকুণ্ড বিএনপির নেতা-কর্মীরা বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি পালন করবেন।

বিএনপির বিক্ষুদ্ধ নেতা-কর্মীদের মহাসড়ক অবরোধের কারণে চট্টগ্রামের ভাটিয়ারী থেকে শেখপাড়া পর্যন্ত উভয়মুখী সড়কে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে যানজট মহাসড়কের সীতাকুণ্ড অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তবে অবরোধের দীর্ঘ এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনো অবরোধ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। স্বাভাবিক হয়নি মহাসড়কে যানবাহন চলাচল।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বার আউলিয়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোমিন জানান, আসলাম চৌধুরী-সমর্থিত বিক্ষুব্ধ বিএনপি নেতা-কর্মীদের অবরোধের কারণে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভাটিয়ারী থেকে শেখপাড়া পর্যন্ত রাস্তায় যানজট তৈরি হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

সীতাকুণ্ড থানার ওসি মো. মজিবুর রহমান বলেন, আসলাম চৌধুরী-সমর্থিত বিএনপির বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা মহাসড়কের বেশ কয়েকটি স্থানে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন। পুলিশ অবরোধকারীদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিতে কাজ করছে।

সিলেটে বালু লুটের নৌকা জব্দ, ১২ জনকে কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট 
সিলেটে নৌকা জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটে নৌকা জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ধলাই সেতু রক্ষায় আবারও বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করেছে প্রশাসন। সোমবার (৩ নভেম্বর) সকাল থেকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ তালুকদারের নেতৃত্বে শুরু হয় যৌথ বাহিনীর এই অভিযান।

অভিযানে ধলাই ব্রিজের নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু-পাথর উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত ৯১টি নৌকা জব্দ করা হয়। এসব নৌকা বর্তমানে যৌথ বাহিনীর হেফাজতে রয়েছে। এ ছাড়া রোববার দিবাগত রাতে একই এলাকায় মোবাইল কোর্ট অভিযান চালিয়ে আরও ১২টি নৌকা জব্দ ও ১২ জন বালু লুটেরাকে আটক করে। তাঁদের প্রত্যেককে ৩ মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, গত জুলাই মাসে সাদাপাথর লুটের ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে স্থানীয় প্রশাসন। এরপর সরকার ধলাই ব্রিজ ও সাদাপাথর এলাকাকে রক্ষায় কঠোর অবস্থান নেয়। এ সময়ই সিলেটের জেলা প্রশাসক হিসেবে মো. সারওয়ার আলমকে পদায়ন করা হয় এবং কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও ও ওসিকে বদলি করা হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানা-পুলিশ ইতিমধ্যে ঢালারপাড় বালু লুটের মামলায় রূপা মিয়াসহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। সাম্প্রতিক অভিযানে হাতেনাতে ধরা পড়া ২৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন মোবাইল কোর্ট।

নবনিযুক্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলাশ তালুকদার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই ধলাই ব্রিজ ও আশপাশের এলাকায় অবৈধ বালু-পাথর উত্তোলন রোধে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করছেন। এতে স্থানীয় প্রশাসনের কার্যক্রমে নতুন গতি এসেছে।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ বলেন, সোমবার সকালে মোবাইল কোর্ট অভিযানে বালু লুটের সময় ৯১টি নৌকা আটক করা হয়েছে। অবৈধভাবে বালু-পাথর উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কাস্টমস কর্মকর্তার স্ত্রীর ২ কোটি টাকার ফ্ল্যাট-বাড়ি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক: চট্টগ্রাম
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

চট্টগ্রামে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সাবেক এক কাস্টমস কর্মকর্তার স্ত্রীর নামে শহরে থাকা দুই কোটি টাকা মূল্যের দুটি ভবন ও ফ্ল্যাট ক্রোকপূর্বক তা দেখভালের জন্য রিসিভার নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

রোববার (২ নভেম্বর) চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. হাসানুল ইসলামের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে এই আদেশ দিয়েছেন।

চট্টগ্রাম দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এর উপসহকারী পরিচালক সুরাইয়া সুলতানা এই আবেদন করেন। কার্যালয়টির উপপরিচালক সুবেল আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে—নগরের হালিশহরে সোনালী আবাসিক এলাকায় অবস্থিত চারতলাবিশিষ্ট একটি ভবন, আগ্রাবাদ সিডিএ আবাসিক এলাকায় ছয়তলার একটি ভবন এবং খুলশী থানাধীন নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির ১ হাজার ৭৫০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট। এসব স্থাবর সম্পত্তি ফেরদৌস ইয়াসমিন খানমের নামে রয়েছে।

দুদক এসব সম্পত্তির জায়গাসহ ১ কোটি ৯৮ লাখ ৭৭ হাজার টাকা মূল্য দেখায়। এর মধ্যে হালিশহরে চারতলা ভবনটির জায়গাসহ মূল্য ৮০ লাখ ৬০ হাজার টাকা, বাণিজ্যিক এলাকা আগ্রাবাদে ছয়তলাবিশিষ্ট আবাসিক ভবনটির জায়গাসহ মূল্য ৮৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির ১ হাজার ৭৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটটির মূল্য ৩২ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। তবে স্থানীয়রা বলেছেন, এসব জায়গাসহ বাড়ির মূল্য বর্তমানে আরও কয়েক গুণ বেশি হবে।

গত ২০ মে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ এনে ফেরদৌস ইয়াসমিন খানম ও তাঁর স্বামী চট্টগ্রাম কাস্টমসের সাবেক রাজস্ব কর্মকর্তা আবদুল বারিকের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করে দুদক।

এর মধ্যে কাস্টমস কর্মকর্তা ও তাঁর স্ত্রী এই দুজনের বিরুদ্ধে করা মামলাটিতে দুদকের তদন্ত কর্মকর্তা সম্পত্তি ক্রোকপূর্বক রিসিভার নিয়োগের আবেদন করা হয়।

দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, মামলার আসামিরা বর্ণিত সম্পত্তি অন্যত্র বিক্রি, হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে গোপন সংবাদ পাওয়া গেছে।

মামলা নিষ্পত্তির পূর্বে এসব সম্পত্তি বেহাত হওয়া থেকে রক্ষায় অবিলম্বের ক্রোকপূর্বক রিসিভার নিয়োগের প্রয়োজন।

দুদকের মামলায় বলা হয়েছে, আসামি ফেরদৌস ইয়াসমিন খানম তাঁর স্বামীর সহযোগিতায় এক কোটি ৯২ লাখ ৬৫ হাজার ৮০৮ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ৩২ লাখ ২৬ হাজার টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন।

জানা যায়, অভিযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তা আব্দুল বারিক নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি থানার রশিদপুর এলাকার হাজি মো. ইদ্রিস মিয়ার ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে বর্তমানে নগরীর আগ্রাবাদের সিডিএ আবাসিক এলাকায় থাকেন।

‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত স্বামীর মাদক কারবার ৭ বছর ধরে সামলাচ্ছেন স্ত্রী

বালিয়াডাঙ্গী (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার তসলিমা বেগম। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার তসলিমা বেগম। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার মাদক সম্রাজ্ঞী তসলিমা বেগম (৩০)। বিয়ের ছয় বছর পর মাদক কারবারি স্বামী পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন। এর পর থেকে স্বামীর মাদক কারবার সামলাচ্ছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে চারটি মাদক মামলা। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে মাদক ও টাকা উদ্ধার করলেও কোনোবার তসলিমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

অবশেষে সাত বছর পর সফল হয়েছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে তাঁকে ১২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেপ্তার করেছে বালিয়াডাঙ্গী থানা-পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে মাদক বিক্রির ১ লাখ ৯ হাজার নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সন্ধ্যায় বালিয়াডাঙ্গী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হোদা এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, তসলিমা বেগম উপজেলার বড় পলাশবাড়ী ইউনিয়নের পারুয়া গ্রামের কুখ্যাত মাদক কারবারি আক্তাবুল ইসলামের স্ত্রী। স্বামী মারা গেলেও তিনি এলাকায় মাদকের বড় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি দুরুল হোদা বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে আগের চারটি মামলা রয়েছে। আজ বালিয়াডাঙ্গী পুলিশের করা মামলা নিয়ে পাঁচটি মামলা হয়েছে। বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২৩ মে ভোরবেলা ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ভাতারমাড়ী ফার্ম নামের স্থানে বালিয়াডাঙ্গী ও পীরগঞ্জ থানার যৌথ অভিযানে পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে মারা যান মাদক কারবারি আক্তাবুল ইসলাম।

