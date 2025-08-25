Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

বিলে ভাসছিল কাতারপ্রবাসীর লাশ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের ভৈরবের একটি বিল থেকে মানিক রিয়াদ (৪০) নামের এক কাতারপ্রবাসীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে দড়িচন্ডিবের একটি বিল থেকে ভৈরব থানা-পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।

মৃত মানিক উপজেলা শিমুলকান্দি ইউনিয়নের বড় রাজাকাটা গ্রামের কাদির মিয়ার ছেলে। জানা গেছে, মানিক দীর্ঘদিন ধরে কাতারে ছিলেন। কিছুদিন আগে ছুটিতে দেশে এসেছিলেন তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, ভৈরব পৌর এলাকার দড়িচন্ডিবের গ্রামের বিলে লাশ ভেসে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই লাশ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার ফুহাদ রুহানী বলেন, স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর সঙ্গে থাকা মানিব্যাগ থেকে কাতারের একটি আইডি কার্ড পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, দুদিন আগে কেউ তাঁকে হত্যা করে বিলে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জপ্রবাসীঢাকা বিভাগভৈরবলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

সম্পর্কিত

ফেনীতে কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে স্কুলভবন

ফেনীতে কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে স্কুলভবন

কুমিল্লায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত

কুমিল্লায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত

ময়মনসিংহে কলেজছাত্র হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

ময়মনসিংহে কলেজছাত্র হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

কিশোরগঞ্জে সংঘর্ষে যুবদলকর্মী নিহতের ঘটনায় মামলা, আসামি ১০৭

কিশোরগঞ্জে সংঘর্ষে যুবদলকর্মী নিহতের ঘটনায় মামলা, আসামি ১০৭