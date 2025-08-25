বিলে ভাসছিল কাতারপ্রবাসীর লাশ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা
কিশোরগঞ্জের ভৈরবের একটি বিল থেকে মানিক রিয়াদ (৪০) নামের এক কাতারপ্রবাসীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে দড়িচন্ডিবের একটি বিল থেকে ভৈরব থানা-পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।
মৃত মানিক উপজেলা শিমুলকান্দি ইউনিয়নের বড় রাজাকাটা গ্রামের কাদির মিয়ার ছেলে। জানা গেছে, মানিক দীর্ঘদিন ধরে কাতারে ছিলেন। কিছুদিন আগে ছুটিতে দেশে এসেছিলেন তিনি।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, ভৈরব পৌর এলাকার দড়িচন্ডিবের গ্রামের বিলে লাশ ভেসে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই লাশ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার ফুহাদ রুহানী বলেন, স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর সঙ্গে থাকা মানিব্যাগ থেকে কাতারের একটি আইডি কার্ড পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, দুদিন আগে কেউ তাঁকে হত্যা করে বিলে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
কিশোরগঞ্জের ভৈরবের একটি বিল থেকে মানিক রিয়াদ (৪০) নামের এক কাতারপ্রবাসীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে দড়িচন্ডিবের একটি বিল থেকে ভৈরব থানা-পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।
মৃত মানিক উপজেলা শিমুলকান্দি ইউনিয়নের বড় রাজাকাটা গ্রামের কাদির মিয়ার ছেলে। জানা গেছে, মানিক দীর্ঘদিন ধরে কাতারে ছিলেন। কিছুদিন আগে ছুটিতে দেশে এসেছিলেন তিনি।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, ভৈরব পৌর এলাকার দড়িচন্ডিবের গ্রামের বিলে লাশ ভেসে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই লাশ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার ফুহাদ রুহানী বলেন, স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর সঙ্গে থাকা মানিব্যাগ থেকে কাতারের একটি আইডি কার্ড পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, দুদিন আগে কেউ তাঁকে হত্যা করে বিলে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে একটি স্কুলভবন। এতে আতঙ্কে রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।৮ মিনিট আগে
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে পণ্যবাহী লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের কংসনগর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন (৩৬)। তিনি কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার বারপাড়ার আবদুল বারেকের ছেলে।১৬ মিনিট আগে
কলেজছাত্র ইব্রাহিম খলিল হত্যা মামলায় পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন বিশেষ জেলা দায়রা জজ আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস এ বায় দেন।২০ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে কর্মী ইমরানুল হক হিমেল (৩২) নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে করা এ হত্যা মামলায় সদর উপজেলা যুবদলের বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক এমদাদকে প্রধান আসামি করা হয়েছে। সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)...২২ মিনিট আগে