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ঢাকা

ফেসবুকে মৃত্যুর তারিখ, ছাদ থেকে পড়ে সংকটাপন্ন অমিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফেসবুকে মৃত্যুর তারিখ, ছাদ থেকে পড়ে সংকটাপন্ন অমিত
অমিত ঘোষ। ছবি: সংগৃহীত

ফেসবুক প্রোফাইলে নিজের জন্মতারিখের সঙ্গে মৃত্যুর তারিখও লিখে রেখেছিল ১৬ বছর বয়সী অমিত ঘোষ। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের মালিবাগ ক্যাম্পাসের ৬ নম্বর ভবনের ১১ তলা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছে সে। বর্তমানে শ্যামলীর একটি হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অমিত।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভবনটির ১১ তলা থেকে নিচে পড়ে যায় অমিত। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পরিবারের সদস্যরা তাকে শ্যামলীর একটি হাসপাতালে নিয়ে যান।

অমিত কীভাবে ভবন থেকে পড়ে গেল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। কয়েকজন শিক্ষক ও প্রত্যক্ষদর্শী অভিভাবক দাবি করেছেন, অমিত নিজেই ভবন থেকে লাফ দিয়েছে। তার ব্যাগে আত্মহত্যার চিরকুট পাওয়া গেছে বলেও দাবি করা হয়েছে। তবে এসব তথ্যের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা যায়নি।

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের গণিতের শিক্ষক গোপাল দেবনাথ বলেন, ১১ তলা থেকে লাফ দিয়েছে, এটুকুই শুনেছি। কিন্তু সে লাফ দিয়েছে, নাকি পড়ে গেছে, তা জানি না। ব্যাগে আত্মহত্যার চিরকুট পাওয়া গেছে বলেও শুনেছি। গেমে আসক্তির বিষয়টিও শুনেছি।

তবে অমিতের পরিবারের পক্ষ থেকে আত্মহত্যার ধারণা মানা হচ্ছে না। তাদের দাবি, ৬ নম্বর ভবনের ১১ তলায় নির্মাণকাজ চলছে। জায়গাটি পুরোপুরি খোলা। শিক্ষার্থীদের সেখানে যাওয়া নিষেধ হলেও অমিত কীভাবে সেখানে গেল, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক হাবিবুর রহমান বলেন, সকালে অমিতকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর পরিবারের সদস্যরা তাকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।

ঘটনাটি দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যার চেষ্টা, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে জানতে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. শামসুল আলম ও উপাধ্যক্ষ জেরিনা ফেরদৌসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

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