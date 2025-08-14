১৩ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ, ৭২ বছরের বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ১৩ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও গর্ভপাত করানোর অভিযোগে ৭২ বছর বয়সী বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম আতাউল্লাহ ব্যাপারী। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে জেলার সিরাজদিখান উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে ওই বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে থানা-পুলিশ। এর আগে ধর্ষণের শিকার কিশোরীর মা বাদী হয়ে সিরাজদিখান থানায় মামলা করেন।
পুলিশ জানায়, উপজেলার কাঁঠালতলী গ্রামের ওই কিশোরী নিত্যপণ্য কেনাকাটা করতে পার্শ্ববর্তী মধ্যপাড়া গ্রামের একটি দোকানে যাওয়া-আসা করত। আর দোকানে যাওয়া-আসার মধ্যে বৃদ্ধের সঙ্গে কিশোরীর পরিচয় হয়। চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি দোকানে যাতায়াতের পথে মধ্যপাড়া গ্রামের মোস্তফাগঞ্জ মাদ্রাসাসংলগ্ন একটি পাটখেতের পাশে নিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ করেন ওই ব্যক্তি। এ সময় কিশোরীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।
এতে কিশোরী তার পরিবারকে ঘটনা না বলে মুখ বন্ধ করে থাকে। পরে কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে কিশোরী তার পরিবারকে ঘটনা খুলে বলে। কিন্তু ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় কিশোরীকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে গর্ভপাত ঘটানো হয়। বর্তমানে ওই কিশোরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বকর সিদ্দিক জানান, আজ বেলা ১টার দিকে কিশোরীর মা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়। পরে অভিযুক্ত বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করা হয়।
