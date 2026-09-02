পাকুন্দিয়ায় এক মাসে ১৭ চুরি, প্রতিকার না মেলায় অভিযোগ দেন না ক্ষতিগ্রস্তরা

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় চুরির ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। গত এক মাসে ঘটেছে অন্তত ১৭টি চুরির ঘটনা। বিপরীতে পুলিশের খাতায় জমা পড়েছে মাত্র তিনটি অভিযোগ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এমন নাজুক চিত্র ও কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে জনমনে। ক্ষতিগ্রস্তরা বলছেন, থানায় অভিযোগ করেও প্রতিকার না পাওয়ায় তাঁরা নীরবে ক্ষতির বোঝা বইছেন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত সোমবার রাতে উপজেলার চরফরাদী ইউনিয়নের বর্ষাগাতী গ্রামের মো. মুর্শিদ উদ্দিনের ছেলে শরিফুল ইসলামের তিনটি গরু, হিজলিয়া গ্রামের মৃত দুলাল মিয়ার ছেলে প্রবাসী মুস্তাকিমের দুটি এবং চণ্ডীপাশা ইউনিয়নের শৈলজানী গ্রামের মৃত তাহের উদ্দিনের ছেলে মোহাম্মদ আলী রফিকের তিনটি গরু চুরি হয়।
এর আগে গত রোববার রাতে পৌর সদরের চর লক্ষ্মিয়া গ্রামের মৃত মতি লাটের ছেলে মৃত সোহাগ লাটের একটি গরু, মধ্য পাকুন্দিয়া এলাকার ছাত্রদল নেতা আরমান হোসেনের বাবা চাঁন মিয়ার দুটি ও তাঁর চাচা লাল মিয়ার দুটি গরু চুরি হয়।
একই দিন সন্ধ্যায় পৌর সদরের সৈয়দগাঁও আদু পাগলা মাজার-সংলগ্ন এলাকায় পার্শ্ববর্তী টোক এলাকার আকবরকে (৬০) অজ্ঞান করে তাঁর অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এর আগের দিন শনিবার উপজেলার তারাকান্দি উত্তর পাড়ার প্রবাসী কাজলের ঘর থেকে প্রায় ১০-১২ লাখ টাকা মূল্যের মালামাল লুট করা হয়। গত শুক্রবার চণ্ডীপাশা গ্রামের হরেছ মিয়ার গোয়ালঘর থেকে চুরি হয় তিনটি গরু।
পৌর সদরের আনোয়ারখালী গ্রামের আজাহারুল ইসলাম কাঞ্চনের বসতঘর থেকে গত ২৩ আগস্ট রাতে ৫০ হাজার টাকার মালামাল চুরি হয়। ২৪ আগস্ট রাতে একই গ্রামের প্রবাসী ফখরুল আলমের বাড়ি থেকে প্রায় ১২ লাখ টাকার মালামাল লুট করা হয়। এ ঘটনার পরদিন ফখরুল বাদী হয়ে পাকুন্দিয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন। ২২ আগস্ট দুপুরে চণ্ডিপাশা ইউনিয়ন পরিষদ-সংলগ্ন আশরাফুল ইসলামের ঘরের সামনে একটি মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায় চোরেরা।
গত ১৭ আগস্ট রাতে পৌর সদরের চর পাকুন্দিয়া গ্রামের জুয়েল মিয়া, নাসির উদ্দিন ও সেলিম মিয়ার গোয়ালঘর থেকে মোট আটটি গরু চুরি হয়। ১৮ আগস্ট সেলিম মিয়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন দুজনকে আটক করে পুলিশ।
উপজেলার নারান্দী নরপাড়া এলাকার প্রবাসী আল আমিনের ঘরের গ্রিল কেটে গত ১৬ আগস্ট প্রায় আড়াই লাখ টাকার মালামাল চুরি করা হয়। তারও আগে গত ৮ আগস্ট রাতে উপজেলার বাহাদিয়া উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জানাজার সময় পৌর সদরের হাজী হোসেন আলীর ছেলে মো. মিনহাজ মিয়ার মোটরসাইকেল চুরি হয়।
গত ১০ আগস্ট পাটুয়াভাঙা এলাকার খাদিজার একটি গরু চুরি হয়ে গেলে তাঁর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গরুটিসহ এক চোরকে আটক করে পুলিশ। পরে আদালতের নির্দেশে গরুটি খাদিজার জিম্মায় ফেরত দেওয়া হয়। ৬ আগস্ট উপজেলার এগারোসিন্ধুর ইউনিয়নের খামা পালপাড়ার মতালিবের ছেলে জামালের তিনটি গরু এবং ৫ আগস্ট পৌর সদরের আনোয়ারখালী গ্রামের মৃত আবুল হাসেমের ছেলে জাহাঙ্গীর আলমের মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই উপজেলায় গরু, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার, মোটরসাইকেল, অটোরিকশা, মোবাইল, আসবাবপত্রসহ নানান কিছু চুরির ঘটনা ঘটছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকেরা। একমাত্র সম্বল গরু হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন অনেকে। চুরির আশঙ্কায় রাত জেগে গোয়ালঘর পাহারা দেন অনেক কৃষক।
চুরির ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ার পেছনে ইয়াবা ব্যবসায়ী ও সেবনকারীদের উৎপাত বেড়ে যাওয়াকেই দায়ী করছেন সচেতন নাগরিকেরা। এ ছাড়া প্রশাসনের নীরব ভূমিকাও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন তাঁরা।
থানায় অভিযোগ না দেওয়ার কারণ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্তরা জানিয়েছেন, অতীতে থানায় অভিযোগ করে কোনো প্রতিকার না পাওয়ায় অনেকেই এখন আর আইনি ঝামেলায় যেতে চান না।
এ বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুর রহমান বলেন, আগস্ট মাসে তিনটি চুরির অভিযোগ পেয়েছি। একটি ঘটনায় গরুসহ এক চোর এবং আরেক ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়। অপর ঘটনায় ভুক্তভোগী মামলা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করা হলে পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে ওয়াসিম নামে এক যুবককে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে...১০ মিনিট আগে
নড়াইল সদরে এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে দুই শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ। আজ ভোরে উপজেলার আউড়িয়া গ্রামে অবস্থিত মারকাযুল কোরআন মাদ্রাসা থেকে অসুস্থ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা।১৭ মিনিট আগে
শিশু ধর্ষণের অভিযোগে খুলনার একটি আদালত সবুজ খাঁ নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি দৌলতপুর পালপাড়া কোপার বিল হাসানখান রোডের কেরামত আলীর ছেলে।২৭ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে কালীগঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে দুই ড্রেজারমালিককে অর্থদণ্ড করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার জিয়নপুর ইউনিয়নের আবুডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালানো হয়।৪১ মিনিট আগে