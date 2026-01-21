Ajker Patrika

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদলের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১৫ জন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তিতুমীর কলেজে ছাত্রদলের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১৫ জন
আজ বুধবার বেলা ১টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাস ও শহীদ মামুন ছাত্রাবাসে ছাত্রদলের দুপক্ষের সংঘর্ষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজে ছাত্রদলের দুপক্ষের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ দুই গ্রুপের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত ৪-৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাস ও শহীদ মামুন ছাত্রাবাসে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নারী-সংক্রান্ত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিতুমীর কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদুল ইসলাম নাহিদ ও জলিল আদিক-সমর্থিত মোল্লা গ্রুপ এবং শিহাব উদ্দিন সিয়াম এবং জিহাদ হাওলাদারের জলতরঙ্গ গ্রুপের মধ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে মারামারির ঘটনা ঘটে। দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শেষে বেলা ১টার দিকে এক গ্রুপ বহিরাগত লোকজন এনে শহীদ মামুন ছাত্রাবাসে গিয়ে অপর গ্রুপের ওপর হামলা চালায়। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ দুই গ্রুপের অন্তত ১৫ জন আহত হন। এ সময় ছাত্রাবাসের জানালা, দরজা ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কলেজে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

ঘটনার বিষয়ে শহীদ মামুন ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক সহকারী অধ্যাপক মো. ফারুকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম মারামারি হয়। পরে দুপুরের দিকে তাদের একটি গ্রুপ হলে এসে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত ৪-৫ জনকে আমরা হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি। অন্যদের চিকিৎসা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

এদিকে এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদল তাৎক্ষণিক সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তিতুমীর কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ মোল্লা, শিহাব উদ্দিন সিয়াম এবং জিহাদ হাওলাদারের সাংগঠনিক পদ স্থগিত করেছে। এ ছাড়া যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদুল ইসলাম নাহিদ ও জলিল আদিককে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মুনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

ঢাকা জেলাছাত্রদলরাজধানীঢাকা বিভাগসংঘর্ষঢাকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

সম্পর্কিত

শ্বশুর বাড়ি যাবেন তারেক রহমান, রান্না হচ্ছে চল্লিশ হাড়ি আখনি

শ্বশুর বাড়ি যাবেন তারেক রহমান, রান্না হচ্ছে চল্লিশ হাড়ি আখনি

মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের ফ্ল্যাট সিলগালা

মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের ফ্ল্যাট সিলগালা

স্বল্প বাজেট, দুর্বল বাস্তবায়নের চাপে স্বাস্থ্যব্যবস্থা—কর্মশালায় উদ্বেগ

স্বল্প বাজেট, দুর্বল বাস্তবায়নের চাপে স্বাস্থ্যব্যবস্থা—কর্মশালায় উদ্বেগ

বিএনপির রাজশাহী বিভাগের ৮ বিদ্রোহী প্রার্থীকে বহিষ্কার

বিএনপির রাজশাহী বিভাগের ৮ বিদ্রোহী প্রার্থীকে বহিষ্কার