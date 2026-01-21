তিতুমীর কলেজে ছাত্রদলের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১৫ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজে ছাত্রদলের দুপক্ষের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ দুই গ্রুপের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত ৪-৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাস ও শহীদ মামুন ছাত্রাবাসে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নারী-সংক্রান্ত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিতুমীর কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদুল ইসলাম নাহিদ ও জলিল আদিক-সমর্থিত মোল্লা গ্রুপ এবং শিহাব উদ্দিন সিয়াম এবং জিহাদ হাওলাদারের জলতরঙ্গ গ্রুপের মধ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে মারামারির ঘটনা ঘটে। দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শেষে বেলা ১টার দিকে এক গ্রুপ বহিরাগত লোকজন এনে শহীদ মামুন ছাত্রাবাসে গিয়ে অপর গ্রুপের ওপর হামলা চালায়। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ দুই গ্রুপের অন্তত ১৫ জন আহত হন। এ সময় ছাত্রাবাসের জানালা, দরজা ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কলেজে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
ঘটনার বিষয়ে শহীদ মামুন ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক সহকারী অধ্যাপক মো. ফারুকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম মারামারি হয়। পরে দুপুরের দিকে তাদের একটি গ্রুপ হলে এসে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত ৪-৫ জনকে আমরা হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি। অন্যদের চিকিৎসা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’
এদিকে এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদল তাৎক্ষণিক সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তিতুমীর কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ মোল্লা, শিহাব উদ্দিন সিয়াম এবং জিহাদ হাওলাদারের সাংগঠনিক পদ স্থগিত করেছে। এ ছাড়া যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদুল ইসলাম নাহিদ ও জলিল আদিককে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মুনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
