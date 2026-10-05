ঢাকা মেডিকেলের পুরোনো ভবনের বাথরুম থেকে তরুণীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরোনো ভবনের নিচতলার বাথরুম থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক তরুণীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার বয়স আনুমানিক ২৮ বছর।
আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতালের নিচতলায় ১১০ ও ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝখানের বাথরুম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে শাহবাগ থানা-পুলিশ।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, সকালে হাসপাতালের এক পরিচ্ছন্ন কর্মী বাথরুম পরিষ্কার করতে গিয়ে ওই তরুণীর ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। পরে দেখা যায়, বাথরুমের ওপরের লোহার পাইপের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় আছেন ওই তরুণী। তার শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ রক্ত ঝরে ফ্লোরে জমে ছিল।
তিনি আরও বলেন, খবর পেয়ে শাহবাগ থানার শাহবাগ থানার ওসিসহ পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। ওই তরুণীর নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তিনি হাসপাতালে রোগী, দর্শনার্থী নাকি বাইরে থেকে এসেছেন—সে বিষয়েও কিছু জানা যায়নি। ঝুলন্ত মরদেহের পায়ের নিচেই একটি ভ্যানিটি ব্যাগ রয়েছে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।
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