মাদারীপুরে এনসিপি নেতার আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল

মাদারীপুর প্রতিনিধি
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা আব্দুর রহিমের ৪৯ সেকেন্ডের একটি আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত থেকে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে।
একাধিক সূত্রে জানা গেছে, আব্দুর রহিম মাদারীপুর জেলা এনসিপির কার্যকরী সদস্য। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন।
ভিডিওতে রহিমকে এক নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে দেখা যায়। ঘটনাটি ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার পর জেলাজুড়ে নানা সমালোচনা শুরু হয়। এদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা ও কর্মীদের মধ্যেও নানান আলোচনা শুরু হয়েছে।
জানতে চাইলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাদারীপুর জেলা শাখার সাবেক সদস্যসচিব মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘আমরা এ ঘটনায় বিচলিত। একদিকে যেমন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা জনসম্মুখে প্রকাশের এই প্রবণতা হতাশাজনক, তেমনি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে এমন অসামাজিক কার্যকলাপও কাম্য নয়।’
এ নিয়ে অভিযুক্ত আব্দুর রহিমকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এ বিষয়ে মাদারীপুর এনসিপির জেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক নেয়ামতুল্লাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিষয়টি আমরা কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানিয়েছি। রহিম ভাই দাবি করেছেন, সঙ্গে থাকা নারী তাঁর স্ত্রী। বিষয়টি তাঁর প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করতে না পারলে তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে জব্বারের মোড় রেলপথ অবরোধের পর শিক্ষার্থীদের একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পূবালী ব্যাংকের শাখা এবং নতুন প্রশাসনিক ভবনে অবস্থিত কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। এ সময় কর্মকর্তারা-কর্মচারীদের বের হওয়ার জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়।৪ মিনিট আগে
ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেই ১৮টি বগি টেনে পটিয়া থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটে পটিয়া থেকে বগিগুলোকে সাপোর্ট ইঞ্জিনের সহায়তায় চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।২৮ মিনিট আগে
দেশের এক-তৃতীয়াংশ রসুন উৎপাদন হয় নাটোরে। জেলার বড়াইগ্রাম ও গুরুদাসপুর উৎপাদিত হয় এ ফসল। তাই রসুনকে নাটোরের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি চেয়ে আবেদন করেছে জেলা প্রশাসন। রসুন উৎপাদনকারী শীর্ষ জেলা হিসেবে নাটোরকে ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে এ আবেদন করা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরার জসিমউদ্দীন রোডে পিকআপ, সিএনজি ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক ফুয়াদ হাসান হৃদয় (২৬)-এর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে জসিমউদ্দীন রোডের ফ্লাইওভারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেল চালক যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় পথচারীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপ৪২ মিনিট আগে