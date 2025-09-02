Ajker Patrika
মাদারীপুরে এনসিপি নেতার আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল

মাদারীপুর প্রতিনিধি
অভিযুক্ত এনসিপি নেতা আব্দুর রহিম। ছবি: সংগৃহীত
অভিযুক্ত এনসিপি নেতা আব্দুর রহিম। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা আব্দুর রহিমের ৪৯ সেকেন্ডের একটি আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত থেকে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, আব্দুর রহিম মাদারীপুর জেলা এনসিপির কার্যকরী সদস্য। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

ভিডিওতে রহিমকে এক নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে দেখা যায়। ঘটনাটি ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার পর জেলাজুড়ে নানা সমালোচনা শুরু হয়। এদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা ও কর্মীদের মধ্যেও নানান আলোচনা শুরু হয়েছে।

জানতে চাইলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাদারীপুর জেলা শাখার সাবেক সদস্যসচিব মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘আমরা এ ঘটনায় বিচলিত। একদিকে যেমন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা জনসম্মুখে প্রকাশের এই প্রবণতা হতাশাজনক, তেমনি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে এমন অসামাজিক কার্যকলাপও কাম্য নয়।’

এ নিয়ে অভিযুক্ত আব্দুর রহিমকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এ বিষয়ে মাদারীপুর এনসিপির জেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক নেয়ামতুল্লাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিষয়টি আমরা কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানিয়েছি। রহিম ভাই দাবি করেছেন, সঙ্গে থাকা নারী তাঁর স্ত্রী। বিষয়টি তাঁর প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করতে না পারলে তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

