কালকিনিতে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় নসিমনচালক নিহত

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরের কালকিনিতে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় নসিমনচালক শাহাদাৎ হোসেন সরদার (৪০) মারা গেছেন।
আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার কুন্ডুবাড়ি এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহাদাৎ হোসেন সরদার বরিশালের গৌরনদী উপজেলার আফতাফ আলী সরদারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার গোপালপুর থেকে নসিমন চালিয়ে গ্রামের বাড়ি ফিরছিলেন শাহাদাৎ হোসেন সরদার। ভুরঘাটা এলাকায় এলে বিপরীত দিকে থেকে আসা অজ্ঞাতনামা একটি যাত্রীবাহী বাস নসিমনকে ধাক্কা দেয়। এতে দুমড়েমুচড়ে গিয়ে সড়কের খাদে পড়ে যায় নসিমনটি। ঘটনাস্থলেই চালক মারা যান।
দুর্ঘটনার পর ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ গিয়ে আধা ঘণ্টা পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহেল রানা বলেন, নিহত শাহাদাৎ হোসেন সরদার নসিমনে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্থানে সবজি বিক্রি করতেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। নিহত ব্যক্তির পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
