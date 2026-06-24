Ajker Patrika
গাজীপুর

জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে পড়ে দুই বছরের শিশুর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে পড়ে দুই বছরের শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলায় বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে পড়ে সাইফা (২) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সাইফা উপজেলার উত্তর খামের (ভুপির টেক) এলাকার বাসিন্দা নাইম ও ফাতেমা দম্পতির মেয়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ির পাশে খেলছিল সাইফা। এ সময় সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে জমে থাকা পানিতে পড়ে সে তলিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে উদ্ধার করে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, সুরতহাল প্রতিবেদনে শিশুটির শরীরে কোনো দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

কাপাসিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. যুবায়ের জানান, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টির কারণে জমে থাকা পানিতে পড়ে শিশুটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

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