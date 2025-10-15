Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

নির্দেশনার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনে সতর্কতা মানা হচ্ছে না: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নির্দেশনার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনে সতর্কতা মানা হচ্ছে না: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

‎ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার প্রচার ও নির্দেশনা দেওয়ার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনের বিষয়ে সতর্কতা মানা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল।

‎আজ মঙ্গলবার রাত সোয়া ১১টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

‎মহাপরিচালক আরও বলেন, ‘ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার প্রচার ও নির্দেশনা দেওয়ার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনের বিষয়ে সতর্কতা মানা হচ্ছে না। আমরা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর দেখতে চাই না। ভবনটির কাঠামো দেখে মনে হচ্ছে কোনো বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা হয়নি।’

মহাপরিচালক আরও বলেন, ‘আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে, তবে পুরো শঙ্কা কাটেনি। কেমিক্যাল থেকে আবারও আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। রাতেও আমাদের ইউনিট সেখানে অবস্থান করবে।’

বিষয়:

মিরপুরঢাকা জেলাআগুনঢাকা বিভাগঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুরু থেকে শেষ: হংকংয়ের মাটিতে বাংলাদেশের ড্র

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

ভারতে আত্মহত্যা করা পুলিশকে ‘দুর্নীতিবাজ’ বলে তদন্ত কর্মকর্তারও আত্মহত্যা, রেখে গেলেন তিন পাতার ‘সুইসাইড নোট’

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

সখীপুরে শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম বন্দর: বন্দরের বর্ধিত মাশুল কার্যকর হচ্ছে আজ

চট্টগ্রাম বন্দর: বন্দরের বর্ধিত মাশুল কার্যকর হচ্ছে আজ

যশোরের ভবদহ: ১৮ হাজার বিঘা জমি অনাবাদি

যশোরের ভবদহ: ১৮ হাজার বিঘা জমি অনাবাদি

আড়াই কোটির উদ্ধার যান নিজেই অকেজো

আড়াই কোটির উদ্ধার যান নিজেই অকেজো

মিরপুরে মধ্যরাতেও উড়ছে ধোঁয়া, উৎসুক জনতার ভিড়

মিরপুরে মধ্যরাতেও উড়ছে ধোঁয়া, উৎসুক জনতার ভিড়