নির্দেশনার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনে সতর্কতা মানা হচ্ছে না: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার প্রচার ও নির্দেশনা দেওয়ার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনের বিষয়ে সতর্কতা মানা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল।
আজ মঙ্গলবার রাত সোয়া ১১টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
মহাপরিচালক আরও বলেন, ‘ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার প্রচার ও নির্দেশনা দেওয়ার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনের বিষয়ে সতর্কতা মানা হচ্ছে না। আমরা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর দেখতে চাই না। ভবনটির কাঠামো দেখে মনে হচ্ছে কোনো বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা হয়নি।’
মহাপরিচালক আরও বলেন, ‘আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে, তবে পুরো শঙ্কা কাটেনি। কেমিক্যাল থেকে আবারও আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। রাতেও আমাদের ইউনিট সেখানে অবস্থান করবে।’
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকালে রাসায়নিকের গুদামে লাগা আগুন মধ্যরাতেও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। রাত ১২টার পরও গুদাম থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে তা দেখছে হাজারো উৎসুক জনতা। ২০ মিনিট আগে