ধামরাইয়ের সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানসহ ৫ আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকার সাভার থেকে গ্রেপ্তার ধামরাই উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাদ্দেছ হোসেনসহ আওয়ামী লীগ নেতারা। ছবি: সংগৃহীত
ঢাকার সাভার থেকে ধামরাই উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাদ্দেছ হোসেনসহ আওয়ামী লীগ ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের পাঁচ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত আফিকুল ইসলাম সাদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরাফাতুল ইসলাম। এর আগে গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সাভারের নবীনগর বাসস্ট্যান্ডের পাশে একটি আবাসিক এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন ধামরাই উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাদ্দেছ হোসেন (৫৮), ঢাকা জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও ধামরাই পৌরসভা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সানাউল হক সুজন (৪৫), ধামরাই সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান (৪২), নবযুগ কলেজের ছাত্রলীগ সভাপতি আমিনুল ইসলাম (৩০) ও ছাত্রলীগ নেতা আহাদ হোসেন (৩২)।

পুলিশ জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ধামরাই হার্ডিঞ্জ সরকারি স্কুল ও কলেজ গেটের সামনে নির্বিচারে গুলি করা হয়। এ সময় কলেজছাত্র আফিকুল ইসলাম সাদ (১৮) মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। পরে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিন দিন পর ৮ আগস্ট সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় সাদের নানা আজিম উদ্দিন বাদী হয়ে গত ২১ আগস্ট স্থানীয় সাবেক সংসদ সদস্য বেনজীর আহমদসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৮২ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করে ধামরাই থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় আরও ৮০-৯০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা এই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। মামলার পর থেকে তাঁরা পলাতক ছিলেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরাফাতুল ইসলাম বলেন, কলেজছাত্র আফিকুল ইসলাম সাদ হত্যা মামলায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আদালতের কাছে তাঁদের সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হবে।

