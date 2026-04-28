আইনের শাসনের স্বার্থে সাংবাদিকদের কোর্টে প্রবেশাধিকার দিতে হবে, আইনজীবীদের বিক্ষোভ

গণতন্ত্রের স্বার্থে, আইনের শাসনের স্বার্থে সাংবাদিকদের কোর্টে প্রবেশাধিকার দিতে হবে বলে মনে করেন আইনজীবীরা। ভার্চুয়াল আদালতের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশে এ কথা বলেন তারা।
বিক্ষোভ সমাবেশে সিনিয়র আইনজীবী সৈয়দ মামুন মাহবুব বলেন, সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকারের সঙ্গে গণতন্ত্র জড়িত, আইনের শাসন জড়িত, রাইট টু ইনফরমেশন জড়িত। আমরা বলেছি বিচার বিভাগের সুবিধার্থে সাংবাদিকদের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রবেশাধিকার লাগবে। কারণ প্রকৃত তথ্য সাংবাদিকেরা না দিতে পারলেই গুজবের ডালপালা ছড়াবে। যা বিচার বিভাগ, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিপন্থী। গণতন্ত্রের স্বার্থে, আইনের শাসনের স্বার্থে সাংবাদিকদের কোর্টে প্রবেশাধিকার দিতে হবে।
সিনিয়র এ আইনজীবী বলেন, ভার্চুয়াল কোর্টের আসলে কোনো যৌক্তিকতা নেই। ভার্চুয়াল কোর্ট করলেও না তেল সাশ্রয় হয় না, জ্বালানি সাশ্রয় হয় না। দেশে কোনো জরুরি অবস্থা নেই, জ্বালানির সংকট নেই। বরং একটা প্রচার হচ্ছে– এগুলোর মধ্য দিয়ে যারা লুকিয়ে আছে, যারা বারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল তাদেরকে ওকালতি করার সুযোগ দেওয়া কি না। আশা করি ভার্চুয়াল কোর্টের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হবে।
মামুন মাহবুব আরও বলেন, যদি বুধবার ভার্চুয়াল কোর্ট আবারও চালু রাখে, তাহলে আইনজীবীদের কাছ থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে আগামী ৫ মে প্রধান বিচারপতির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। সেখানে সাংবাদিকদের কোর্টে প্রবেশাধিকারের বিষয়টিও থাকবে।
সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করতে সরকার নীতিমালা তৈরি করছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। নীতিমালা অনুযায়ী নির্দিষ্ট নকশা, গতি ও নিরাপত্তাবিশিষ্ট নির্দিষ্ট সংখ্যক রিকশা সড়কে চলবে বলেও জানিয়েছেন তিনি...২১ মিনিট আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ওই ব্যক্তির মাথাসহ শরীরে একাধিক গুলির চিহ্ন রয়েছে। মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।২৫ মিনিট আগে
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারীতে রাবারবাগানে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ফাঁড়ি পার হওয়ার সময় এক রাবারশ্রমিক মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকের নাম মোহাম্মদ মোস্তাক আহমদ (৬০)। বাড়ি স্থানীয় তুফান আলীপাড়ায়।২৭ মিনিট আগে
দেশের বিদ্যমান মামলার জট কমাতে লিগ্যাল এইড কার্যক্রমকে আরও বেশি কার্যকর করতে হবে। ন্যায়বিচার মানুষের শাশ্বত ও সহজাত অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করতে লিগ্যাল এইড সেবাকে দেশের প্রত্যেক মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। বাংলাদেশে লিগ্যাল এইডের ধারণা প্রথম আসে ১৯৯৪ সালে। সে সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী...৪৩ মিনিট আগে