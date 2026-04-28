Ajker Patrika
ঢাকা

আইনের শাসনের স্বার্থে সাংবাদিকদের কোর্টে প্রবেশাধিকার দিতে হবে, আইনজীবীদের বিক্ষোভ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে আইনজীবীরা বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণতন্ত্রের স্বার্থে, আইনের শাসনের স্বার্থে সাংবাদিকদের কোর্টে প্রবেশাধিকার দিতে হবে বলে মনে করেন আইনজীবীরা। ভার্চুয়াল আদালতের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশে এ কথা বলেন তারা।

বিক্ষোভ সমাবেশে সিনিয়র আইনজীবী সৈয়দ মামুন মাহবুব বলেন, সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকারের সঙ্গে গণতন্ত্র জড়িত, আইনের শাসন জড়িত, রাইট টু ইনফরমেশন জড়িত। আমরা বলেছি বিচার বিভাগের সুবিধার্থে সাংবাদিকদের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রবেশাধিকার লাগবে। কারণ প্রকৃত তথ্য সাংবাদিকেরা না দিতে পারলেই গুজবের ডালপালা ছড়াবে। যা বিচার বিভাগ, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিপন্থী। গণতন্ত্রের স্বার্থে, আইনের শাসনের স্বার্থে সাংবাদিকদের কোর্টে প্রবেশাধিকার দিতে হবে।

সিনিয়র এ আইনজীবী বলেন, ভার্চুয়াল কোর্টের আসলে কোনো যৌক্তিকতা নেই। ভার্চুয়াল কোর্ট করলেও না তেল সাশ্রয় হয় না, জ্বালানি সাশ্রয় হয় না। দেশে কোনো জরুরি অবস্থা নেই, জ্বালানির সংকট নেই। বরং একটা প্রচার হচ্ছে– এগুলোর মধ্য দিয়ে যারা লুকিয়ে আছে, যারা বারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল তাদেরকে ওকালতি করার সুযোগ দেওয়া কি না। আশা করি ভার্চুয়াল কোর্টের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হবে।

মামুন মাহবুব আরও বলেন, যদি বুধবার ভার্চুয়াল কোর্ট আবারও চালু রাখে, তাহলে আইনজীবীদের কাছ থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে আগামী ৫ মে প্রধান বিচারপতির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। সেখানে সাংবাদিকদের কোর্টে প্রবেশাধিকারের বিষয়টিও থাকবে।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টঢাকা জেলাগণতন্ত্রঢাকা বিভাগআইনজীবীহাইকোর্টসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

