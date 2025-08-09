কারখানার পুকুরে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে খেলার সময় একটি কারখানার পুকুরের পাড় ভেঙে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তিন শিশু পুকুর পাড়ে খেলার সময় দুই শিশু হঠাৎ পুকুরে পড়ে যায়।
আজ শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার রাজাবাড়ী ইউনিয়নের আটিয়াবাড়ি গ্রামের এন কে টেক্সটাইল কারখানার পুকুরে এ ঘটনা ঘটে।
মৃতরা হলো, উপজেলার রাজাবাড়ী ইউনিয়নের সাটিয়াবাড়ি গ্রামের মো. শাহজালাল সিকদারের ছেলে মো. রায়হান (৮) এবং একই গ্রামের রজব আলীর ছেলে মো. মোস্তাকিম (৮)।
স্থানীয় বাসিন্দা নাঈম হাসান বলেন, আনুমানিক বেলা আড়াইটার দিকে তিন শিশু বাড়ির অদূরে এন কে এইচ টেক্সটাইল কারখানার পুকুর পাড়ে খেলাধুলা করছিল। এ সময় হঠাৎ দুই শিশু পুকুরের পাড় ভেঙে পড়ে যায়। অপর শিশু তাদের তলিয়ে যেতে দেখে দ্রুত বাড়িতে গিয়ে খবর দেয়। পরে স্বজনেরা এসে খোঁজাখুঁজি করে পুকুর থেকে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
