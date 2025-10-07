Ajker Patrika
যাত্রাবাড়ীতে মধ্যরাতে কলেজছাত্রকে কুপিয়েছে ছিনতাইকারীরা

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ৪০
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে শনির আখড়ায় আবাবিল আদিত্য আল ইসলাম (২২) নামের এক কলেজছাত্রকে কুপিয়ে আহত করে টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এই ঘটনা ঘটে। ওই শিক্ষার্থীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আদিত্যকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী আলিফ হোসেন রোহান জানান, আদিত্যর বাড়ি কিশোরগঞ্জের সদর উপজেলার বয়লা গ্রামে। কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল সরকারি কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আদিত্য। বর্তমানে যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় থাকেন।

রোহান আরও জানান, গত রাতে আদিত্য একটি নম্বর থেকে তাঁকে ফোন করে জানান, শনির আখড়ায় তাঁকে ছিনতাইকারীরা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে আদিত্যকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর জানতে পারেন, নিজের ওষুধ কেনার জন্য রাতে বাসা থেকে বের হয়ে শনির আখড়া আন্ডারপাস ব্রিজের নিচ দিয়ে যাচ্ছিলেন আদিত্য। তখন দুই কিশোর তাঁর পথরোধ করে। তাঁর কাছে কী আছে দিতে বলে। প্রথমে দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। এ সময় পাশ থেকে আরও তিন যুবক এসে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করে দুটি দামি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সঙ্গে থাকা কিছু টাকাও ছিনিয়ে নেয় তারা।

এদিকে চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, ওই যুবককে ভোরে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তিনি বর্তমানে জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে।

