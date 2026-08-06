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গাজীপুরের সাবেক এমপি আখতারুজ্জামান কারাগারে, রিমান্ড শুনানি সোমবার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গাজীপুরের সাবেক এমপি আখতারুজ্জামান কারাগারে, রিমান্ড শুনানি সোমবার
সাবেক এমপি আখতারুজ্জামান। ফাইল ছবি

গাজীপুর-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আখতারুজ্জামানকে (৭৩) তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের এক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রিপন হোসেন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই আরিফ রেজা বলেন, আখতারুজ্জামানকে আদালতে হাজির করার পর তদন্ত কর্মকর্তা তেজগাঁও জোনাল টিমের ইন্সপেক্টর মো. মাসুদুর রহমান সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। তবে বিচারক আগামী সোমবার (১০ আগস্ট) শুনানির দিন ধার্য করেন।

এর আগে গতকাল বুধবার রাতে গুলশানের একটি বাসা থেকে আখতারুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, গত ১৮ জুন সকালে মহাখালী বাস টার্মিনাল এলাকায় আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) ও ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধঘোষিত) ৩৫-৪০ জন নেতা-কর্মী মিছিল বের করেন। মিছিলে তাঁরা সরকারবিরোধী স্লোগান দেন এবং ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড চালান। এ ঘটনায় পরে পুলিশ মামলা করে।

রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামি আখতারুজ্জামান ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য আসামিদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহপূর্বক গ্রেপ্তার ও তাঁদের রাষ্ট্রবিরোধী পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহ, হেফাজতে থাকা অবৈধ ককটেল বোমার উৎস এবং ঘটনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদে আখতারুজ্জামানের সাত দিনের পুলিশি রিমান্ড প্রয়োজন।

বিষয়:

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