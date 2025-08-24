কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুলের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সরকারি কাজে বাধা, বেআইনি সমাবেশ ও ভাঙচুরের মাধ্যমে নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগে ২০১৭ সালের পল্টন থানার এক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুলকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া জামিন দেন।
বাবুলের আইনজীবী সাদেকুল ইসলাম ভূঁইয়া (জাদু) বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, শহিদুল ইসলামের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করে আদালত জামিন দিয়েছেন।
এর আগে ১৮ আগস্ট শহিদুল ইসলাম বাবুল ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণের পর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর এ মামলায় দণ্ডবিধির পৃথক দুই ধারায় শহিদুলকে সাড়ে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রায় ঘোষণার সময় তিনি পলাতক ছিলেন। তখন তাঁর বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হয়।
মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কক্সবাজার সফর শেষে গুলশান যাওয়ার পথে দলের নেতা-কর্মীরা পল্টন এলাকায় সরকারবিরোধী স্লোগান দেন। ভিআইপি রোড বন্ধ করে ভাঙচুর চালান। পুলিশের কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করেন।
ওই ঘটনায় পল্টন মডেল থানার এসআই মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল এই মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ১৯ জুলাই আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা একই থানার এসআই আতাউর রহমান। পরে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে রায় ঘোষণা করা হয়।
১৮ আগস্ট আত্মসমর্পণের পর কারাগারে পাঠানো হলে তিনি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন।
সরকারি কাজে বাধা, বেআইনি সমাবেশ ও ভাঙচুরের মাধ্যমে নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগে ২০১৭ সালের পল্টন থানার এক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুলকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া জামিন দেন।
বাবুলের আইনজীবী সাদেকুল ইসলাম ভূঁইয়া (জাদু) বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, শহিদুল ইসলামের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করে আদালত জামিন দিয়েছেন।
এর আগে ১৮ আগস্ট শহিদুল ইসলাম বাবুল ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণের পর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর এ মামলায় দণ্ডবিধির পৃথক দুই ধারায় শহিদুলকে সাড়ে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রায় ঘোষণার সময় তিনি পলাতক ছিলেন। তখন তাঁর বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হয়।
মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কক্সবাজার সফর শেষে গুলশান যাওয়ার পথে দলের নেতা-কর্মীরা পল্টন এলাকায় সরকারবিরোধী স্লোগান দেন। ভিআইপি রোড বন্ধ করে ভাঙচুর চালান। পুলিশের কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করেন।
ওই ঘটনায় পল্টন মডেল থানার এসআই মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল এই মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ১৯ জুলাই আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা একই থানার এসআই আতাউর রহমান। পরে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে রায় ঘোষণা করা হয়।
১৮ আগস্ট আত্মসমর্পণের পর কারাগারে পাঠানো হলে তিনি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন।
আনোয়ারা কিশোরীকে (১৪) দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় নারীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার তাদের আদালতে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।২ মিনিট আগে
গতকাল শনিবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাকিমপুর সীমান্ত চৌকির কাছ থেকে বিএসএফ তাঁকে আটক করে। পরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়। বিএসএফের দাবি, সাতক্ষীরার কাকডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন ওই পুলিশ কর্মকর্তা।৪১ মিনিট আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আয়তন বৃদ্ধি এবং নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা নিশ্চিতের দাবিতে এবার মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার দুপুরে আধা ঘণ্টা ক্যাম্পাসসংলগ্ন ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এতে মহাসড়কে যানবাহন আটকা পড়ায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা১ ঘণ্টা আগে
স্বাস্থ্য খাত সংস্কারে রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে বরিশালের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার দুপুরের দিকে নগরীর কাশিপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশের গেটে অবস্থান নিয়ে তাঁরা এই বিক্ষোভ করেন।১ ঘণ্টা আগে