Ajker Patrika
ঢাকা

‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ পলাশকে গুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তি রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ জুন ২০২৬, ২২: ৩৫
‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ পলাশকে গুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তি রিমান্ডে
গ্রেপ্তার মো. ইমাম হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর রামপুরায় টিভি সেন্টারের কাছে পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী ইয়াসিন খান পলাশ ওরফে কাইল্লা পলাশকে গুলি করার ঘটনায় মো. ইমাম হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে হাতিরঝিল থানার পুলিশ। গতকাল শনিবার বিকেলে বাড্ডা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পলাশকে গুলির ঘটনায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিও জব্দ করা হয়েছে।

পুলিশের দাবি, পলাশকে গুলি করার পর শুটারকে (গুলিবর্ষণকারী) মোটরসাইকেলে করে ঘটনাস্থল থেকে পালাতে সহায়তা করেন ইমাম।

ইমামকে আজ রোববার আদালতে হাজির করে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে বলে বিকেলে আজকের পত্রিকাকে জানান হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, ঘটনায় তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়টি তুলে ধরে আদালতে রিমান্ড আবেদন করা হয়। আদালত ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। হামলার ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

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গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর রাজধানীর রামপুরা টিভি সেন্টার-সংলগ্ন এলাকায় নিজ বাসার কাছে গুলিবিদ্ধ হন পলাশ। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

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তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গুলিবিদ্ধ হওয়ার প্রায় এক মাস আগে জামিনে কারাগার থেকে মুক্তি পান পলাশ। তিনি ২০০২ সালের ২৯ মে রামপুরায় যুবদল নেতা মিজানুর রহমান মিজান হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। ওই মামলায় বিচারিক আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও পরে উচ্চ আদালত সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।

বিষয়:

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