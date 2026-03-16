‘মানব পাচার রুখতে সাংবাদিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ’

মানব পাচারের মতো সংঘবদ্ধ অপরাধ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক উন্মোচনে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের (এসবি) সাবেক প্রধান ও পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মো. শাহ আলম।
আজ সোমবার রাজধানীর বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) মিলনায়তনে সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত এক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালায় তিনি এ মন্তব্য করেন। অস্ট্রেলিয়ান সরকারের সহায়তায় ও ব্র্যাকের বাস্তবায়নে ‘ম্যাস ক্যাম্পেইন টু কমব্যাট হিউম্যান ট্রাফিকিং অ্যান্ড পিপল স্মাগলিং’ প্রকল্পের আওতায় ক্র্যাবের সঙ্গে যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
কর্মশালায় মো. শাহ আলম বলেন, মানব পাচারের কারণে যেমন সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি হুন্ডি ও অর্থ পাচারসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক অপরাধের মাধ্যমে রাষ্ট্রও মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ে। এই অপরাধ চক্র ভাঙতে এবং মানুষকে সচেতন করতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
অনুষ্ঠানে মানব পাচার, মানব চোরাচালান ও অনিয়মিত অভিবাসনের বিভিন্ন দিক এবং এর ভয়াবহতা তুলে ধরেন ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান। তিনি বলেন, বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় অনেক বাংলাদেশি শ্রমিক দালাল চক্রের প্রতারণার শিকার হন এবং জীবনের ঝুঁকি নেন। এ বিষয়ে গণমাধ্যমে আরও বেশি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের আহ্বান জানান তিনি।
আজকের পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কামরুল হাসান তাঁর বক্তব্যে অভিবাসন ও মানব পাচারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, একজন গণমাধ্যমকর্মীকে সংবাদের গভীরে গিয়ে পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক উন্মোচন করতে হবে।
কর্মশালায় ক্র্যাবের সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশাহ্ ও ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের সমন্বয়ক হারুন অর রশীদ বক্তব্য দেন। তাঁরা অপরাধ দমনে সাংবাদিক ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ক্র্যাবের ৬৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা মানব পাচার প্রতিরোধে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।
বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক ১৯৭২ সাল থেকে মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটির মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ, মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিদেশফেরত কর্মীদের পুনর্বাসন এবং প্রশিক্ষণ ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
