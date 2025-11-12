Ajker Patrika

তেজগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৮
আগুন দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
আগুন দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর তেজগাঁও রেলস্টেশন এলাকায় রেললাইনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৯টার দিকে তেজগাঁও রেলস্টেশনে রাখা পুরোনো বগিতে আগুন লাগে।

ঢাকা রেলওয়ের কন্ট্রোল থেকে জানানো হয়েছে, তেজগাঁও রেলস্টেশনে রাখা পুরোনো বগিতে কিছু টোকাই আগুন দিয়েছিল। আগুন দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

বিষয়:

তেজগাঁওরাজধানীঢাকা বিভাগরেলস্টেশনঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়