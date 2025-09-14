Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

বদ্ধ ঘরে বিছানায় স্ত্রী-সন্তানের, ফ্যানে ঝুলছিল স্বামীর লাশ

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সাভারে একই পরিবারের তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে স্বামীর লাশ ঝুলন্ত অবস্থায়, সন্তান ও স্ত্রীর লাশ বিছানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে সাভারের আশুলিয়া থানার নরসিংহপুরের হা-মীম পোশাক কারখানার তিন নম্বর গেটসংলগ্ন এলাকার একটি টিনশেড বাড়ির কক্ষ থেকে লাশ তিনটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন, রুবেল আহমেদ (৩৫), তাঁর স্ত্রী সোনিয়া আক্তার ও তাঁদের ৫ বছরের মেয়ে জামিলা।

জানা গেছে, রুবেলের বাড়ি বগুড়া জেলার ধুনট থানার নলডাঙা গ্রামে। সোনিয়ার বাবার বাড়ি বগুড়ার বড়িতলি এলাকায়। রুবেল বর্তমানে বেকার ছিলেন। তাঁর স্ত্রী একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, প্রতিদিনের মতো আজ সকালে ওই বাড়ির অন্যান্য কক্ষের ভাড়াটেরা কাজে গিয়েছিলেন। বিকেল ৫টার দিকে কাজ থেকে ফেরার পর রুবেলদের কক্ষের দরজা-জানালা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। দীর্ঘসময় কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে কৌশলে জানালা খুলে রুবেলকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় আর বিছানার ওপর সোনিয়া ও শিশু জামিলার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। পরে বিষয়টি আশুলিয়া থানা পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ রাত ৮টার দিকে ঘটনাস্থলে এসে কক্ষের দরজা ভেঙে তিনজনের লাশ উদ্ধার করে।

আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মজিবুর রহমান বলেন, স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকার একটি টিনশেড বাড়ির কক্ষ থেকে লাশ তিনটি উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে একজনকে ঝুলন্ত অবস্থায়; বাকি দুজনের লাশ বিছানা থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্বামী তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগসাভারসন্তানআশুলিয়াজেলার খবরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের দরকার নেই’, কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

ঢাবির শিক্ষার্থীরা এমন সিদ্ধান্ত নেবে ভাবতেই পারিনি

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

একই আসনে মনোনয়ন চান চেয়ারপারসনের ২ উপদেষ্টা

স্ত্রী-সন্তানদের হত্যার পর আত্মহত্যা: ধারদেনা করে চল্লিশা করল পরিবার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

বিশেষ আঠায় হাড় জোড়া লাগবে ৩ মিনিটেই, চীনা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন

বিশেষ আঠায় হাড় জোড়া লাগবে ৩ মিনিটেই, চীনা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

নেপালে যেভাবে জেন-জিদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ডিসকর্ড ও বিটচ্যাট

নেপালে যেভাবে জেন-জিদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ডিসকর্ড ও বিটচ্যাট

বজ্রনিরোধক দণ্ড বসানোর ১৯ কোটি টাকার প্রকল্প বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

বজ্রনিরোধক দণ্ড বসানোর ১৯ কোটি টাকার প্রকল্প বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

সম্পর্কিত

৩০ ঘণ্টা পর সুন্দরবনে নিখোঁজ পর্যটকের লাশ উদ্ধার

৩০ ঘণ্টা পর সুন্দরবনে নিখোঁজ পর্যটকের লাশ উদ্ধার

বদ্ধ ঘরে বিছানায় স্ত্রী-সন্তানের, ফ্যানে ঝুলছিল স্বামীর লাশ

বদ্ধ ঘরে বিছানায় স্ত্রী-সন্তানের, ফ্যানে ঝুলছিল স্বামীর লাশ

গোয়ালন্দে আস্তানায় হামলা: ওসির পর এবার ইউএনও বদলি

গোয়ালন্দে আস্তানায় হামলা: ওসির পর এবার ইউএনও বদলি

ভিডিও করায় শিশুকে মারধর এসআইর

ভিডিও করায় শিশুকে মারধর এসআইর