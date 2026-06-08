Ajker Patrika
ঢাকা

চেকের মামলায় কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
চেকের মামলায় কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীর মৃত্যু
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) রেজুয়ান হোসেন খান (৫৭) নামে এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। তিনি একটি চেকের মামলায় তিনি সাজাপ্রাপ্ত ছিলেন বলে জানা গেছে।

সোমবার রাত সোয়া ১১টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে মুমূর্ষু অবস্থায় ওই ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

​কারা সূত্রে জানা যায়, ওই ব্যক্তি সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি হিসেবে কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁর বাবার নাম মৃত দোলেয়ার হোসেন। তাঁর কয়েদি নম্বর– ৬৯৮/এ। তিনি চেক সংক্রান্ত একটি মামলার আসামি ছিলেন।

​ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, কারারক্ষীরা অসুস্থ অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগহাসপাতালমরদেহকেরানীগঞ্জচিকিৎসক
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