চেকের মামলায় কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীর মৃত্যু

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) রেজুয়ান হোসেন খান (৫৭) নামে এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। তিনি একটি চেকের মামলায় তিনি সাজাপ্রাপ্ত ছিলেন বলে জানা গেছে।
সোমবার রাত সোয়া ১১টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে মুমূর্ষু অবস্থায় ওই ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
কারা সূত্রে জানা যায়, ওই ব্যক্তি সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি হিসেবে কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁর বাবার নাম মৃত দোলেয়ার হোসেন। তাঁর কয়েদি নম্বর– ৬৯৮/এ। তিনি চেক সংক্রান্ত একটি মামলার আসামি ছিলেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, কারারক্ষীরা অসুস্থ অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তির আলোকে ২০২৫ সালের নীতিমালা অনুযায়ী গত ৩ জুলাই থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত এমপিও আবেদন করা হয়। কিন্তু প্রায় ১০ মাস অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত কোনো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়নি।২ ঘণ্টা আগে
বগুড়ার শাজাহানপুরে মাকসুদুর রহমান নান্নু নামে এক এনজিও কর্মকর্তাকে অফিস থেকে অপহরণের ৭ ঘণ্টা পর গাবতলী থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই জনকে আটক করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
নারীদের সক্রিয় রাজনীতিতে আসার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা পিতৃতান্ত্রিক দলীয় সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। ‘রাজনৈতিক দলগুলোর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সম্পর্কিত অবস্থান’ শীর্ষক গবেষণা জরিপে এই চিত্র উঠে এসেছে...২ ঘণ্টা আগে
রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র ও জরুরি বিভাগের ইনচার্জ শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, সম্ভবত হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রশিক্ষণার্থী এই এসআই। তবে মরদেহের ময়নাতদন্ত ছাড়া এটি নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারও কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে...৩ ঘণ্টা আগে