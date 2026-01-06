Ajker Patrika

কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন লাখিরচর মোড় এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন রোহিতপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি সদস্য বশির উদ্দিন ওরফে বশির মেম্বার (৪৫) এবং রোহিতপুর ৫ নম্বর ওয়ার্ড ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জলফু মিয়া (৫৫)।

জলফু মিয়ার মেয়ে ফারজানা জানান, তাঁর বাবা একটি রাজনৈতিক মামলায় জামিনে ছিলেন। অপর আসামি বশির উদ্দিন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ রিয়াজ হত্যা মামলার আসামি।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আওয়ামী লীগের ওই দুই নেতাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে কোন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানে হয়েছে, সে বিষয়ে কিছুই জানাননি।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারকেরানীগঞ্জযুবলীগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
