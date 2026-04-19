কেরানীগঞ্জে খালের মুখ বন্ধ করে রাস্তা নির্মাণ, জলাবদ্ধতার আশঙ্কায় তিন গ্রামের বাসিন্দারা

ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার বাস্তা ইউনিয়নে একটি সরকারি খালের মুখ বন্ধ করে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালী বাবা-ছেলের বিরুদ্ধে। এতে দাড়িগাও, আউরা হাটি, বালুয়াটেকসহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামে জলাবদ্ধতার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দাড়িগাও গ্রামের মনির হোসেন ও তাঁর ছেলে রুবেল হোসেন বাড়ি ও মুরগির খামারে যাতায়াতের সুবিধার্থে দাড়িগাও খালের মুখ বন্ধ করে রাস্তা নির্মাণ করেছেন। এতে খালের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা মাহমুদ হাসান বলেন, ‘বাস্তা ইউনিয়নের যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুবেল হোসেন ও তাঁর বাবা মিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি খালের মুখ বন্ধ করে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট দীর্ঘ একটি স্থায়ী রাস্তা নির্মাণ করেন। কয়েক মাস আগে নির্মিত এই রাস্তা এখন খালের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছে।’
এলাকাবাসী জানান, দাড়িগাও খালটি শত বছরের বেশি সময় ধরে প্রবহমান। আশপাশের গ্রামের বৃষ্টির পানি এই খাল দিয়ে ধলেশ্বরী নদীতে গিয়ে পড়ত। বর্তমানে খালে পানি কম থাকলেও বর্ষার মৌসুমে এটি ছিল পানি নিষ্কাশনের প্রধান পথ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, খালের মুখ বন্ধ থাকলে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে দাড়িগাও, আউরা হাটি ও বালুয়াটেক গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে। এতে ফসলি জমি ও বসতবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।
এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত খালের মুখ খুলে দিয়ে আগের মতো পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করা হোক। তা না হলে পুরো এলাকায় বড় ধরনের দুর্ভোগ তৈরি হতে পারে।
এ বিষয়ে কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ ওমর ফারুক বলেন, এই ঘটনায় এলাকাবাসী লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নোটিশ করা হয়েছে। বিষয়টি দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে।
