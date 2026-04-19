Ajker Patrika
গাজীপুর

মাদক সেবন ও কারবারে জড়িত দুজনকে কারাদণ্ড

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
কালীগঞ্জে তিন মাসের সাজাপ্রাপ্ত জাকিরকে কারাগারে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালীগঞ্জে মাদক সেবন, মাদক কারবার এবং নেশাগ্রস্ত হয়ে মা-বাবাকে নির্যাতনের অভিযোগে পৃথক দুটি মামলায় দুই ব্যক্তিকে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। রোববার (১৯ এপ্রিল) উপজেলার দেওপাড়া ও কাপাইশ এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কালীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, প্রথম মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপজেলার দেওপাড়া (৯ নম্বর ওয়ার্ড) এলাকার খোকন দত্তের ছেলে সৈকত দত্ত (২০)। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত হয়ে এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিলেন। নেশার টাকার জন্য তিনি নিজের মা-বাবাকেও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন। এই ঘটনায় তাঁকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(৫) ধারায় ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

অন্যদিকে একই আইনে করা আরেক মামলায় উপজেলার শিবপুর এলাকার মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে জাকিরকে (৩৮) তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাঁকে একটি ইয়াবাসহ আটক করা হয়। মাদক কারবার ও সেবনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়ায় আদালত তাঁকে এই দণ্ড দেন।

অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা বলেন, মাদকের মতো সামাজিক ব্যাধি নির্মূলে উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। সাজাপ্রাপ্তদের কালীগঞ্জ থানা-পুলিশের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরকারাদণ্ডঢাকা বিভাগমামলামাদককালীগঞ্জ (গাজীপুর)জেলার খবর
লিটারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল ১৫-২০ টাকা, রাত ১২টা থেকে কার্যকর

লিটারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল ১৫-২০ টাকা, রাত ১২টা থেকে কার্যকর

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে কী আছে

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে কী আছে

হরমুজে দুটি ভারতীয় জাহাজে হামলা, ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব

হরমুজে দুটি ভারতীয় জাহাজে হামলা, ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব

এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন জুনায়েদ-রাফেসহ আপ বাংলাদেশের ৩৩ নেতা

এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন জুনায়েদ-রাফেসহ আপ বাংলাদেশের ৩৩ নেতা

পাথরঘাটায় জমির বিরোধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৭

পাথরঘাটায় জমির বিরোধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৭

ডিজেল ও বিদ্যুতের এই সংকটকালে সোলেমানের ‘সূর্য-সেচ’ই সমাধান

ডিজেল ও বিদ্যুতের এই সংকটকালে সোলেমানের ‘সূর্য-সেচ’ই সমাধান

কুমিল্লায় হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু

কুমিল্লায় হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু

জীবননগরে ঘুমন্ত নারীকে কুপিয়ে জখম, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

জীবননগরে ঘুমন্ত নারীকে কুপিয়ে জখম, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

মাদক সেবন ও কারবারে জড়িত দুজনকে কারাদণ্ড

মাদক সেবন ও কারবারে জড়িত দুজনকে কারাদণ্ড