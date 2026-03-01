মাসব্যাপী মশা মারবে ডিএসসিসি

রাজধানীর দক্ষিণে মশকনিধন ও পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও ‘ক্রাশ প্রোগ্রাম’ শুরু করেছে দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। আজ রোববার সকালে ডিএসসিসির ৭১ ও ৭২ নম্বর ওয়ার্ডের সুখনগর, গ্রিন মডেল টাউন ও মান্ডা খাল এলাকায় এই কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আবদুস সালাম। এ কার্যক্রমের তদারকির জন্য ইতিমধ্যে ১০টি দল গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
কর্মসূচি চলাকালে প্রশাসক আবদুস সালাম জানান, রাজধানী পরিচ্ছন্নতা, মশকনিধন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মহানগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে এ কাজ করা হবে।
আবদুস সালাম বলেন, মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এবার চার স্তরের নিবিড় তদারকি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ওয়ার্ড পর্যায় থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রশাসক পর্যায় পর্যন্ত এই তদারকি চলবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় মসজিদের ইমামদের সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি নিয়মিত মাইকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
প্রশাসক আরও জানান, এসব দলে আঞ্চলিক কর্মকর্তা ছাড়াও তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করবেন। কোথাও কার্যক্রমে ব্যর্থতা দেখা দিলে তাঁরা দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। কোনো এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বা মশকনিধন কার্যক্রম না হলে স্থানীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সিটি করপোরেশনকে জানাবেন। এই কাজে কোনো গাফিলতি সহ্য করা হবে না।
নতুন প্রশাসক বলেন, বর্তমানে নির্বাচিত কাউন্সিলর না থাকায় স্থানীয়ভাবে দায়িত্ব বণ্টন করা হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন বা দুজন প্রতিনিধি সিটি করপোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করবেন।
এ সময় অনুষ্ঠানে ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এয়ার কমডোর মো. মাহাবুবুর রহমান তালুকদারসহ বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
