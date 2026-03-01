Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবক আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবক আহত
প্রতীকী ছবি

খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে আব্দুল আজিজ (৩৫) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত ওই যুবককে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতাল এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আজ রোববার রাত ৯টার দিকে নগরীর নিরালা জাহিদুর রহমান সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত ৯টার দিকে আজিজ ওই এলাকায় অবস্থানকালে মোটরসাইকেলযোগে দুই সন্ত্রাসী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এর মধ্যে একটি গুলি তাঁর বুকের বাম পাশে ও একটি তাঁর পেটে লাগে। এরপর তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ফেলে রেখে মোটরসাইকেলযোগে তারা চলে যায়।

সূত্র আরও জানায়, কিছুদিন আগেও আজিজকে গুলি করা হয়েছিল। ওই সময় চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হন। আহত আজিজ খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী পলাশ গ্রুপের সদস্য বলে জানা গেছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র-মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

এদিকে খবর পেয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) তাজুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। আজিজের শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলি ও জখমের চিহ্ন রয়েছে। এ ছাড়া আজিজের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা আছে।

বিষয়:

খুলনা জেলাখুলনা বিভাগসন্ত্রাসীখুলনাআহতজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিজ দপ্তরেই মারা যান খামেনি, কখন মৃত্যু হয়—জানাল ইরান

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

খামেনিকে হত্যা করে ‘বড় ভুল’ করল যুক্তরাষ্ট্র, পরিণতি কী

কলকাতায় টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মৃত্যু, লাশ দেশে আসতে পারে আজ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘রেড লাইন’ অতিক্রম করা যাবে না, চীনের হুঁশিয়ারি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কৃষিসচিব এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বাধ্যতামূলক অবসরে

কৃষিসচিব এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বাধ্যতামূলক অবসরে

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

সম্পর্কিত

আইনি লড়াইয়ে স্বপদে সেই চেয়ারম্যান, ইউএনও প্রত্যাহার

আইনি লড়াইয়ে স্বপদে সেই চেয়ারম্যান, ইউএনও প্রত্যাহার

আদালত চলাকালে জামিননামা গ্রহণে ঘুষ নেয় পুলিশ, তদন্তে কমিটি গঠন

আদালত চলাকালে জামিননামা গ্রহণে ঘুষ নেয় পুলিশ, তদন্তে কমিটি গঠন

সুন্দরবনে জেলেদের ওপর হামলা ও জাল লুটের অভিযোগ

সুন্দরবনে জেলেদের ওপর হামলা ও জাল লুটের অভিযোগ

খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবক আহত

খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবক আহত