সবুজবাগে ১০ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর বাসাবোর সবুজবাগে ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে বাসায় ডেকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ শনিবার সকালে ওই শিশুর স্বজন ও শিক্ষকেরা অভিযোগ করেন, ২০ বছর বয়সী এক প্রতিবেশী তরুণ তাকে বাসায় ডেকে নিয়ে ‘ধর্ষণ’ করেছেন। পরে তাঁরা বিকেলে সবুজবাগ থানায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে মামলা করেন।
ভুক্তভোগী শিশুটির স্কুলশিক্ষক আরিফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, তার বাবা পেশায় রিকশাচালক। মা গৃহিণী। ঘটনার সময় তাঁরা কেউ বাসায় ছিলেন না।
আরিফুল ইসলাম বলেন, শুরুতে ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। শিশুটির পরিবারকে এ জন্য চাপ দেওয়া হয়। পরে শিক্ষকেরা শক্ত অবস্থান নিলে শিশুটির বাবা জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে ফোন করে পুলিশকে বিষয়টি জানান।
এরপর থানায় মামলা করে শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পাঠানো হয়।
এ ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন সবুজবাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ইসমাঈল হোসেন খান।
রাজধানীর বাসাবোর সবুজবাগে ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে বাসায় ডেকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ শনিবার সকালে ওই শিশুর স্বজন ও শিক্ষকেরা অভিযোগ করেন, ২০ বছর বয়সী এক প্রতিবেশী তরুণ তাকে বাসায় ডেকে নিয়ে ‘ধর্ষণ’ করেছেন। পরে তাঁরা বিকেলে সবুজবাগ থানায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে মামলা করেন।
ভুক্তভোগী শিশুটির স্কুলশিক্ষক আরিফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, তার বাবা পেশায় রিকশাচালক। মা গৃহিণী। ঘটনার সময় তাঁরা কেউ বাসায় ছিলেন না।
আরিফুল ইসলাম বলেন, শুরুতে ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। শিশুটির পরিবারকে এ জন্য চাপ দেওয়া হয়। পরে শিক্ষকেরা শক্ত অবস্থান নিলে শিশুটির বাবা জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে ফোন করে পুলিশকে বিষয়টি জানান।
এরপর থানায় মামলা করে শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পাঠানো হয়।
এ ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন সবুজবাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ইসমাঈল হোসেন খান।
বাগেরহাটে চারটি আসন পুনর্বহালের দাবিতে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি আগামীকাল রোববার অবরোধের ডাক দিয়েছে। এ কর্মসূচি ঘিরে আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে এক বিক্ষোভ মিছিল করেন জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা।৪ মিনিট আগে
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে ক্যাম্পাসে এবং আবাসিক হলে আগামী ২৬ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা পর্যন্ত ব্যক্তি বা সাংগঠনিক পরিচয়ে প্রচার কার্যক্রম চালাতে পারবেন।১০ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ার মেঘনা নদীতে ধরা পড়েছে বিশাল আকৃতির দুটি রানি ইলিশ। মাছ দুটি নিলামে সাড়ে ১১ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে প্রায় ৫ কেজি ওজনের মাছ দুটি চেয়ারম্যান ঘাট মৎস্য আড়তে তোলা হয়। পরে কদর ভাণ্ডারী নামের এক স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী সেগুলো কিনে নেন।১৫ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ফয়সাল আহম্মেদ (৩৪) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে জেলার আড়াইহাজার থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৩৮ মিনিট আগে