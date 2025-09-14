Ajker Patrika
ছাত্রলীগের ১৯ নেতা-কর্মীর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করল ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (মাভাবিপ্রবি) শাখার ১৯ জন নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে সংগঠনের সভাপতি–সম্পাদকসহ চারজনকে আজীবন এবং অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মোহা. তৌহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ওই ছাত্রসংগঠনের প্রতিহিংসামূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গত বছরের ১৭ আগস্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন। অভিযোগপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী চলতি বছরের ২৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭তম শৃঙ্খলা বোর্ডসভায় তাঁদের বহিষ্কারে সুপারিশ করা হয়।

২৭ আগস্টে অনুষ্ঠিত রিজেন্ট বোর্ডের ২৫০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজনকে আজীবন, একজনকে পাঁচ সেমিস্টার, সাতজনকে চার সেমিস্টার ও সাতজনকে তিন সেমিস্টার করে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় চারজন শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়। অন্য ১৫ জনকে তাঁদের অপরাধের ধরন ও গুরুত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি এবং বহিষ্কার আদেশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সূত্রমতে, আজীবনের জন্য বহিষ্কার হয়েছেন ইএসআরএম বিভাগের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের সভাপতি মানিক শীল, অর্থনীতি বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ুন কবির, অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী শাওন ঘোষ ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সাদিক ইকবাল। এ ছাড়া পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের রায়হান আহমেদ শান্তকে পাঁচ সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

চার সেমিস্টারের বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হচ্ছেন রসায়ন বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. যোবায়ের দৌলা রিয়ন ও রানা বাপ্পি। গণিত বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সাখাওয়াত আহমেদ শুভ্র এবং ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. আব্দুল্লাহ সরকার উৎস ও মো. আবিদ হাসান মারুফ। অর্থনীতি বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী খালেকুজ্জামান নোমান। ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী নাহিদ হাসান।

তিন সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী হচ্ছেন অর্থনীতি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সুজন মিয়া ও শিক্ষাবর্ষ ২০২০-২১-এর শিক্ষার্থী মো. নাঈম রেজা, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান, সিপিএস বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ রাজু ও ইমরানুল ইসলাম, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. রিফাত হোসেন এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. আনোয়ার হোসেন অন্তর।

বিশ্ববিদ্যালয়নিষিদ্ধটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগবহিষ্কারজেলার খবর
