ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ করেছেন নেতা-কর্মীরা। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলা সদরের খেলার মাঠ থেকে মিছিলটি বের করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজামুল হক নজরুল।
প্রতিবাদ মিছিলটি উপজেলা সদরের বাজার প্রদক্ষিণ শেষে মুক্তিযোদ্ধা ভবনের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সেখানে বক্তব্য দেন নিজামুল হক নজরুল ছাড়াও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জুবায়ের হাসান ইয়ামিন।
এ সময় বক্তারা বলেন, ‘গত ১৭ বছর বিএনপির নেতা-কর্মীরা যখন হামলা-মামলায় জর্জরিত হয়েছেন, তখন বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান অভিভাবকের মতো আমাদের পাশে থেকেছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন।
‘জামায়াত-এনসিপির ষড়যন্ত্রে যদি ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আমরা অষ্টগ্রাম-ইটনা-মিঠামইনের বিএনপি নেতারা ঘরে বসে থাকব না। আমরা আমাদের নেতাকে ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বের করে নিয়ে আসব।’
বক্তারা আরও বলেন, অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান একজন সৎ, নির্ভীক ও আদর্শবান রাজনীতিক। জামায়াত–এনসিপির একটি চক্র পরিকল্পিতভাবে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে হেয় করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।
কিন্তু তাদের এ মিথ্যা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা অতীতের মতো এবারও ব্যর্থ হবে। গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াইরত একজন পরীক্ষিত রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে অপচেষ্টা চালিয়ে লাভ হবে না। নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে।
প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে নেতারা ফজলুর রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
উল্লেখ্য, আজ বীর মুক্তযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় তাঁর বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছেন একদল লোক। গতকাল রোববার মধ্যরাত থেকে সেগুনবাগিচায় কনকর্ড টাওয়ারের সামনের সড়কে বিপ্লবী ছাত্র-জনতার ব্যানারে তাঁরা অবস্থান নেন।
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ করেছেন নেতা-কর্মীরা। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলা সদরের খেলার মাঠ থেকে মিছিলটি বের করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজামুল হক নজরুল।
প্রতিবাদ মিছিলটি উপজেলা সদরের বাজার প্রদক্ষিণ শেষে মুক্তিযোদ্ধা ভবনের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সেখানে বক্তব্য দেন নিজামুল হক নজরুল ছাড়াও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জুবায়ের হাসান ইয়ামিন।
এ সময় বক্তারা বলেন, ‘গত ১৭ বছর বিএনপির নেতা-কর্মীরা যখন হামলা-মামলায় জর্জরিত হয়েছেন, তখন বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান অভিভাবকের মতো আমাদের পাশে থেকেছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন।
‘জামায়াত-এনসিপির ষড়যন্ত্রে যদি ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আমরা অষ্টগ্রাম-ইটনা-মিঠামইনের বিএনপি নেতারা ঘরে বসে থাকব না। আমরা আমাদের নেতাকে ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বের করে নিয়ে আসব।’
বক্তারা আরও বলেন, অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান একজন সৎ, নির্ভীক ও আদর্শবান রাজনীতিক। জামায়াত–এনসিপির একটি চক্র পরিকল্পিতভাবে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে হেয় করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।
কিন্তু তাদের এ মিথ্যা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা অতীতের মতো এবারও ব্যর্থ হবে। গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াইরত একজন পরীক্ষিত রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে অপচেষ্টা চালিয়ে লাভ হবে না। নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে।
প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে নেতারা ফজলুর রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
উল্লেখ্য, আজ বীর মুক্তযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় তাঁর বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছেন একদল লোক। গতকাল রোববার মধ্যরাত থেকে সেগুনবাগিচায় কনকর্ড টাওয়ারের সামনের সড়কে বিপ্লবী ছাত্র-জনতার ব্যানারে তাঁরা অবস্থান নেন।
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির হেঁয়াকোতে বন বিভাগের জায়গা দখল নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার দাঁতমারা হেঁয়াকো বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের কারণে ঢাকা-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। এতে ভোগান্তিতে...২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরীতে সৈকত বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট নামের একটি মদের বারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে হতাহতের কোনো ঘটনা না ঘটলেও অন্তত ৮ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। আজ সোমবার সকালে নগরীর স্টেশন রোডে এ ঘটনা ঘটে।৩৩ মিনিট আগে
সিলেট-ঢাকা মহাসড়কে এসএ পরিবহনের পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ অভিযুক্ত ছয় ডাকাতসহ ডাকাতি হওয়া মালামাল উদ্ধার করেছে। গত শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের ওসমানীনগর উপজেলার কাশিকাপন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বরিশালের মুলাদীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেওয়া ও পরিমাণে কম চাল দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ডিলার রবিন হোসেনের বিরুদ্ধে। ক্রেতাদের দাবি, ডিলার রবিন আজ সোমবার কার্ডধারীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ৪৫০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা নিয়েছেন এবং ৩০ কেজির বদলে ২৭ কেজি চাল দিয়েছেন...১ ঘণ্টা আগে