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খিলগাঁও থানার ওসি বদলি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ১৯
খিলগাঁও থানার ওসি বদলি

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন গোয়েন্দা তেজগাঁও বিভাগের নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

আজ সোমবার ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন) মো. শাহরিয়ার আলী স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। রাতে বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন তিনি।

অফিস আদেশ অনুযায়ী, খিলগাঁও থানার ওসি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে কাউন্টার টেররিজম ইনভেস্টিগেশন বিভাগে বদলি করা হয়েছে। অন্য দিকে গোয়েন্দা তেজগাঁও বিভাগের নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে খিলগাঁও থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, এ বদলি ও পদায়ন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগখিলগাঁওবদলিজেলার খবরমেট্রোপলিটন পুলিশ
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